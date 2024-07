Agente star di OnlyFans fa sesso con un detenuto in video virale: arrestata

Linda De Sousa Abreu, agente 29enne di origini brasiliane, è stata arrestata dopo aver registrato un video erotico con un detenuto.

Linda De Sousa Abreu, agente di polizia penitenziaria 29enne di origini brasiliane, è stata arrestata dopo aver registrato un video erotico con un detenuto nel carcere HMP Wandsworth. La donna, mamma di 2 bambini che gestisce pure un canale su Onlyfans sul quale condivide filmati porno, nel Regno Unito è pure conosciuta per aver partecipato a un programma su Channel 4. Attualmente risiede a Fulham, nel sud-ovest di Londra, e secondo The Sun, il contenuto sarebbe stato girato da un’altra persona detenuta e diffuso tramite cellulari posseduti illegalmente.

Scena virale e denuncia

Il video è diventato virale e si sente colui che filma dire scherzando “È così che viviamo qui a Wandsworth. Ragazzi, abbiamo fatto la storia, ecco cosa vi dico”. Viene ripresa la scena svoltasi in una cella della casa circondariale. La stampa britannica sostiene che la ragazza deve rispondere di cattiva condotta nei pubblici uffici. La 29enne si troverebbe in custodia cautelare e presto comparirà davanti al tribunale di Uxbridge. Un portavoce del Servizio penitenziario ha commentato la vicenda ribadendo che “la corruzione del personale non è tollerata e l’ex agente penitenziario presente in questo video è stata denunciata“.