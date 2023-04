Amici, la svolta di Federica Carta: “Ho aperto un profilo su Onlyfans”

La cantante ed ex concorrente del talent show ha annunciato di aver aperto un profilo sul noto portale "hot" per una causa nobile

L’eliminazione di tutti i post pubblicati negli anni sui suoi profili social aveva fatto preoccupare e insospettire i fan. Nelle scorse ore, però, c’ha pensato la stessa Federica Carta, cantante ed ex concorrente di “Amici” a spiegare tutto, cogliendo l’occasione anche per fare un annuncio che ha spiazzato tutti i suoi followers.

L’annuncio di Federica Carta

“Ho aperto un profilo Only Fans – le parole dell’artista – Voglio dare a chi mi segue dei contenuti esclusivi, a partire da un progetto che non vedo l’ora di presentare”. Ma specifica: “Non ci saranno contenuti espliciti“. Niente scatti hot quindi, a differenza di quanto avviene per i profili che nella maggior parte dei casi popolano OnlyFans. “Voglio devolvere l’intero ricavato per una causa che mi sta molto a cuore e della quale parlerò presto”, ha concluso.