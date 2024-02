Regno Unito, Re Carlo ha un cancro: silenzio di Buckingham Palace sullo stadio e la prognosi

Rimandati gli eventi pubblici imminenti

In un comunicato rilasciato da Buckingham Palace è stato annunciato che Re Carlo III ha un cancro. La scoperta è avvenuta durante un recente trattamento alla prostata. Nel comunicato si legge che il re ha iniziato oggi delle cure regolari. Il re “rimane del tutto positivo riguardo al suo trattamento e non vede l’ora di tornare al pieno servizio pubblico il prima possibile”. Non sono stati condivisi ulteriori dettagli sullo stadio del cancro o sulla prognosi.

Re Carlo rimanderà dunque i suoi impegni pubblici, ma continuerà a svolgere regolarmente il suo ruolo costituzionale di capo di Stato, comprese le pratiche burocratiche e gli incontri privati. Nella giornata di ieri è stato visto durante una funzione religiosa a Sandringham, dove salutava la folla. Poco più di una settimana fa aveva subito un intervento alla prostata in un ospedale privato di Londra.