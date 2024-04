Brutale aggressione a colpi di mazza a coppia di fidanzatini: si indaga nel Trapanese

I responsabili sarebbero tutti minorenni: indagano i carabinieri a Marsala. Ecco la prima ricostruzione dell'accaduto.

Aggressione ai danni di una coppia di fidanzatini a Marsala, in provincia di Trapani: l’episodio è accaduto in via Mario Gandolfo la scorsa domenica.

Sono in corso le indagini per ricostruire l’accaduto e individuare i responsabili del gesto di violenza.

Aggressione a due fidanzatini a Marsala

Secondo una prima ricostruzione, la coppia – che si trovava in macchina insieme con un’amica – sarebbe stata aggredita a colpi di mazza intorno all’ora di cena la scorsa domenica, 7 aprile. Sono stati arrecati danni sia all’autovettura che ai conducenti.

Le persone coinvolte sarebbero tutte minorenni. Indagano i carabinieri che stanno visionando le videocamere per ricostruire l’accaduto.

Il caso di Messina

Una seconda aggressione, sempre la scorsa domenica, ha portato al ferimento di un anziano. L’uomo, mentre si trovava in strada con il nipotino a Messina, avrebbe rimproverato dei ragazzi per il loro comportamento pericoloso in strada e per le manovre azzardate con i loro scooter. I giovani avrebbero risposto con violenza all’invito alla prudenza dell’anziano: lo avrebbero colpito fino a fargli perfino perdere i sensi.

L’intervento tempestivo di alcuni passanti ha impedito che le conseguenze fossero ancora più gravi: hanno soccorso l’anziano, mentre i giovani si sono dati alla fuga. Sono in corso le indagini sull’accaduto.

