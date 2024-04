Messina, aggressione violenta su anziano: quattro ragazzini lo picchiano brutalmente

L'uomo si trovava la volante della propria auto, accompagnato dal nipotino con cui aveva trascorso la giornata.

Un’aggressione, episodio di ingiustificata violenza, ha scosso Messina: nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 7 aprile, un signore di oltre 80 anni è stato picchiato da quattro ragazzini.

La dinamica dell’aggressione a Messina

I quattro giovani, alla guida di due scooter, sfrecciavano lungo la Panoramica dello stretto quando hanno investito l’auto dell’anziano signore. L’uomo, che si trovava al volante della sua auto insieme al nipotino, ha rimproverato i ragazzi per il loro comportamento pericoloso in strada.

La sua normale reazione, un semplice invito alla prudenza, è bastata a scatenare l’aggressione violenta, che gli ha fatto addirittura perdere i sensi. L’intervento tempestivo di alcuni passanti ha impedito che le conseguenze fossero ancora più gravi: hanno subito soccorso l’anziano, mentre i giovani si sono dati alla fuga.

Dopo l’aggressione, l’uomo è stato trasportato al pronto soccorso dell’Ospedale Papardo a Messina per ricevere cure mediche. Qui gli sono state diagnosticate ferite e contusioni, ma sembra che debba sottoporsi a una tac per valutare eventuali danni interni non visibili.