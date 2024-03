VIDEO | Dalla discussione sul gruppo delle mamme alla rissa: violenza a Scampia

I carabinieri hanno utilizzato le immagini delle telecamere di sorveglianza per risalire alle sette donne coinvolte.

Schiaffi, calci e pugni: ecco le immagini della violenta rissa tra mamme a Scampia che si è verificata all’esterno dell’asilo frequentato dai loro bambini. Le donne si sono abbattute l’una sull’altra sotto lo sguardo incredulo degli altri genitori, circondate da un capannello di persone.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

La discussione, nata su Whatsapp per motivi organizzativi, si è trasformata in una vera e propria rissa tra mamme a Scampia, immortalata dalle telecamere di un’attività commerciale. Tempestivo l’intervento dei carabinieri, che hanno utilizzato il video per risalire alle sette protagoniste, tutte denunciate per rissa.

Guarda tutti i video virali, visita la QdSTv CLICCA QUI