WhatsApp, in arrivo l’opzione per la trascrizione dei messaggi vocali: come funzionerà

Nuova rivoluzione in arrivo da WhatsApp, anche se nell’aria da molto tempo. Secondo quanto riportato da WABetaInfo, la piattaforma di messaggistica più famosa al mondo sarebbe infatti in procinto di lanciare l’attesa trascrizione dei messaggi vocali.

Se confermato, avremo dunque l’opportunità di trasformare in testo i messaggi vocali in arrivo, anche quelli più lunghi. Una grande occasione per chi detesta i lunghi audio nelle chat ma, soprattutto, una opportunità enorme per gli utenti che soffrono di problemi uditivi.

WhatsApp, trascrizione messaggi vocali: come funzionerà

Come spiegato da WABetaInfo, WhatsApp sarebbe ormai pronto a consentire l’utilizzo della trascrizione per i messaggi vocali. Una vera e propria rivoluzione, anche se nell’aria ormai da diverso tempo.

Nel dettaglio, come funzionerà questa nuova opzione di WhatsApp? E come si attiva? Per usufruire di questa opzione, sarà necessario scaricare 150 MB di nuovi dati dall’app. Questo, consentirà al servizio di analizzare gli audio in entrata e poterli lavorare per poi trascriverli. Una volta scaricato il nuovo pacchetto, l’opzione della trascrizione valida per i messaggi vocali sarà automaticamente integrata.

WhatsApp, trascrizione messaggi vocali: le tempistiche

Ma quanto ci vorrà per il rilascio ufficiale della trascrizione dei messaggi vocali di WhatsApp? Come spiegato, questa opzione è ancora in fase di sviluppo. Non è stata data alcuna tempistica ma – secondo le prime ricostruzioni – potrebbe essere possibile trascrivere i messaggi di WhatsApp già a partire dal prossimo aggiornamento dell’app, in arrivo nei mesi a seguire.