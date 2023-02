Caos in Pronto Soccorso, 27enne aggredisce sanitari all’ospedale di Agrigento: denunciato

Momenti di trambusto quelli vissuti ieri al Pronto Soccorso dell'ospedale di Agrigento. Oggetto dell'aggressione i sanitari e i carabinieri.

Momenti di tensione quelli vissuti ieri sera al Pronto Soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, dove un 27enne originario di Raffadali è andato in escandescenza appena giunto nel nosocomio.

Secondo la ricostruzione dei fatti, il ragazzo sarebbe giunto nella notte tra domenica e lunedì al Pronto Soccorso dell’ospedale della città dei templi in ambulanza in evidente stato di alterazione alcolica.

La ricostruzione dell’aggressione

Il giovane, tuttavia, non avrebbe gradito l’intervento e, appena giunto in ospedale, avrebbe aggredito il personale sanitario. In seguito, non domo, si sarebbe scagliato anche contro i carabinieri che si erano presentati in ospedale per ripristinare la calma.

I militari, dopo averlo bloccato, lo hanno identificato e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.

Ancora aggressioni negli ospedali siciliani

Non si fermano, dunque, le aggressione ai danni di medici e sanitari negli ospedali siciliani. Soltanto un paio di giorni fa al Pronto Soccorso dell’ospedale Cervello di Palermo un uomo ha aggredito due medici del nosocomio del capoluogo lamentando una scarsa attenzione del personale sanitario nei confronti della coniuge.

In precedenza, all’ospedale Papardo di Messina, un giovane aveva prima aggredito degli infermieri e poi, non contento, aveva appiccato un rogo nel vano ascensore. A inizio gennaio un altro ragazzo ha malmenato un medico e un’infermiera di servizio al Pronto Soccorso dell’ospedale di Militello.