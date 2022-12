Agricoltura in Sicilia, Ministro: “Firmati decreti per eventi siccità”

Ciò per far fronte ai danni procurati dalle condizioni atmosferici, soprattutto per mancanza di piogge, da maggio ad ora

Siccità: Lollobrigida, ‘firmati decreti per danni alle produzioni agroalimentari’

Il Ministero dell’Agricoltura ha firmato nella giornata di ieri decreti per gli eventi di siccità verificatisi in Sicilia e in altre regioni di Italia dal mese di maggio. Ad affermarlo è il ministro Francesco Lollobrigida nel corso del Question Time:

“Per far fronte ai danni procurati dalla siccità alle produzioni agroalimentari della Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Veneto e Umbria – ha detto il Ministro – sono stati adottati i decreti di declaratoria eccezionale avversità atmosferica con i quali è riconosciuto il carattere eccezionale dell’evento. Analoghi decreti – ha continuato Lollobrigida – ho firmato nella giornata di ieri per gli eventi di siccità verificatasi a partire dal mese di maggio 2022 nei territori delle Regioni della Sicilia, Toscana, Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Provincia autonoma di Trento e Valle d’Aosta“.