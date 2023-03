Agrigento, malore durante partita di calcetto: morto 49enne

L'uomo è deceduto poco prima dell'arrivo in ospedale

Un 49enne, Vincenzo Re, è morto nel corso di una partita di calcetto che stava giocando in una struttura sportiva ad Agrigento insieme ad alcuni amici. Per cause da accertare l’uomo avrebbe accusato un malore e si sarebbe accasciato.

L’intervento dei medici

Sul posto, allertati dai presenti, sono giunti i sanitari del 118 con un’ambulanza per prestare il primo soccorso al 49enne trasportato subito dopo al “San Giovanni Di Dio” di Agrigento. Il 49enne è morto poco prima dell’arrivo in ospedale.

La tragedia di Favara

Il territorio agrigentino ieri ha purtroppo registrato un’altra vittima. Un 12enne è morto mentre giocava a basket nella palestra della scuola “Guarino” a Favara. Anche in questo caso un malore si è rivelato fatale.