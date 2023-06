Agrigento, raid notturno al ristorante per rubare cassa: arrestato favarese

Per l'uomo terzo arresto per furto in sei mesi

Recidivo che di più non si può. Quello di L. C., 45enne originario di Favara, è infatti il terzo arresto per furto in sei mesi. Questa volta, il ladro prende di mira un ristorante di Agrigento, dove si intrufola di notte per portare via la cassa. Un tentativo ancora una volta finito male, visto che, dopo pochi minuti dal tentativo di furto a bloccarlo e arrestarlo ci hanno pensato i carabinieri e la polizia.

I precedenti

Come detto, al favarese non mancano i precedenti, puntualmente non riusciti. Come quello risalente a quattro settimane fa. In quel caso i carabinieri lo hanno sorpreso a scassinare e rubare le monete da un distributore automatico di snack e bevande nel centro di Favara. Sei mesi fa, invece, l’uomo fu arrestato in flagranza di reato dopo aver fatto irruzione in un panificio in corso Vittorio Veneto sempre a Favara. Per quest’ultimo episodio fu condannato, dopo il giudizio direttissimo, a due mesi e venti giorni di reclusione.