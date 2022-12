Agrigento, via libera alla progettazione del collegamento Mare-Monti

Formalmente consegnato il servizio per l’importante arteria che collegherà alla viabilità principali numerosi centri abitati nella fascia centrale dei Sicani. Soddisfazione da parte del Genio civile

AGRIGENTO – Via libera alla progettazione esecutiva della strada Mare-Monti. Nei giorni scorsi, a seguito del perfezionamento delle procedure per l’accertamento delle somme in capo al Bilancio della Regione – pari a circa tre milioni e trecentomila euro – e in attuazione alle direttive del dirigente generale del Dipartimento regionale tecnico Salvatore Lizzio, l’Ufficio del Genio civile di Agrigento ha formalmente consegnato al Raggruppamento di professionisti aggiudicatario (capo gruppo Technital Spa di Verona), il servizio della progettazione esecutiva dell’importante arteria che collegherà, alla viabilità principale (Ss 115-Ss 118), i comuni della provincia ricadenti nella fascia centrale dei Monti Sicani come Alessandria della Rocca, Bivona, Burgio, Cammarata, Cianciana, Lucca Sicula, San Giovanni Gemini, Santo Stefano di Quisquina e Villafranca Sicula.

I professionisti incaricati, che hanno sottoscritto il verbale di consegna del servizio, dovranno eseguire la progettazione esecutiva rispettando il cronoprogramma redatto dal Genio civile, che si articola in tre fasi: durante i primi novanta giorni si svolgeranno le indagini geologiche e geotecniche; entro i successivi 150 giorni dovrà essere redatto il progetto esecutivo; durante la terza fase, infine, i professionisti incaricati avranno ulteriori sessanta giorni per potere adeguare gli elaborati a eventuali prescrizioni introdotte dai soggetti competenti durante la conferenza dei servizi per acquisire i pareri di rito, propedeutici all’approvazione del progetto. Il tutto si svolgerà quindi entro trecento giorni.

“Siamo orgogliosi – ha detto il capo del Genio civile Rino La Mendola – di offrire il nostro contributo alle attività del neo eletto Governo Schifani e in particolare dell’assessore al ramo Alessandrò Aricò, in linea con le politiche di rilancio delle infrastrutture a servizio della viabilità interna ben avviate dal precedente Governo Musumeci e dall’assessore Falcone. Nel corso degli ultimi tre anni, in regime di sussidiarietà nei confronti dei Comuni e del Libero Consorzio comunale, abbiamo infatti eseguito lavori di manutenzione in un notevole pacchetto di strade interne, che comprende la Sp 12 Naro-Campobello, la Sp 32 Ribera-Cianciana, la Sp 35A Portella di Sciacca-Lucca Sicula, la Sp 35B Lucca Sicula-Bivio Ss 380, la Sp 88 di collegamento tra la Sp 36 e la Sp 47”.

“Inoltre – ha aggiunto La Mendola – ad Agrigento siamo intervenuti con lavori di ripavimentazione di via Luca Crescente, via Crispi, via Leonardo Sciascia e dell’importante arteria che collega il centro abitato con l’Ospedale San Giovanni di Dio e con la Sp 15, mentre a Canicattì abbiamo eseguito il restyling delle vie Monsignor Ficarra, Regina Margherita, Vittorio Emanuele e Carlo Alberto dalla Chiesa”.

I lavori sulla Mare-Monti, il cui importo stimato ammonta complessivamente a 123 milioni di euro, riguardano la realizzazione di una carreggiata di tipo F1, con un tracciato molto regolare rispetto a quello attuale, che impone tempi di percorrenza molto lunghi. Per alcuni tratti, quelli più tortuosi, il tracciato si discosterà da quello attuale, mentre in altri tratti sarà ammodernato il tracciato attuale. La carreggiata sarà larga nove metri, più gli spazi laterali che varieranno in ragione della sezione tipo. Ad esempio, per i viadotti, nove dei quali saranno di nuova realizzazione, sono previste banchine larghe un metro e cinquanta per lato, per una larghezza complessiva pari a 12 metri.

Il bando, il progetto del servizio e i documenti di gara sono stati redatti dai funzionari direttivi Salvatore Alessi e Gerlando Sciumé del Genio civile e Carlo Alberto Guarino dell’Urega di Agrigento, mentre l’incarico di responsabile unico del procedimento è stato affidato al funzionario direttivo Roberto Mistretta dello stesso Ufficio del Genio civile.