Lite furiosa sentita dai vicini, coppia trovata morta in casa: ipotesi suicidio femminicidio

Ad avvisare le forze dell'ordine la mamma della donna, preoccupata perchè la figlia non rispondeva al telefono

E’ un’alba di sangue quella vissuta questa mattina, dopo le 8, nel salernitano. Siamo ad Agropoli, comune di poco più di 20mila abitanti, quando i vicini sentono urla violente provenire da un’abitazione. Si tratta del litigio in corso tra Vincenzo Carnicelli, 63 anni pizzaiolo di professione e la moglie Annalisa Rizzo, impiegata di banca di 20 anni più giovane. I due saranno ritrovati poco dopo morti nella casa di via Gaetano Donizetti. L’ipotesi è che il marito abbia ucciso la moglie e poi si sia tolto la vita. L’uomo avrebbe ucciso la moglie a coltellate.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Arma bianca insanguinata

A intervenire sul posto i carabinieri della compagnia di Agropoli e i sanitari del 118. La tragedia si è consumata mentre la figlia 13enne stava dormendo nella sua cameretta. L’allarme sarebbe stato dato dalla mamma della donna, rivoltasi ai carabinieri perchè preoccupata dal fatto che la figlia non rispondeva alle sue telefonate. Rinvenuto sul posto dai militari un coltello dalla lunga lama insanguinata. La stessa che sarebbe stata utilizzata dall’uomo, prima per aggredire mortalmente la consorte poi per togliersi la vita.