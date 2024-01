Volano coltellate fuori da scuola tra 17enni: compagni sotto choc

Indagini in corso dei carabinieri per ricostruire la vicenda

Milano violenta: sembra il titolo di un film anni ’70 e invece è l’amara realtà sociale che, ormai da tempo, si registra tra strade e le piazze del capoluogo lombardo e della sua provincia. Ma ciò che più di ogni altra cosa preoccupa e fa davvero male è apprendere come siano sempre più i giovanissi a salire alla ribalta della cronaca nera.

Indagini in corso

Ultimo in ordine di tempo il fattaccio di oggi, 12 gennaio 2024. Un diciassettenne ha colpito con un coltello un coetaneo durante una lite fuori da un istituto scolastico di San Donato Milanese. Entrambi sono portati in ospedale, con l’accoltellato, che ha origini sudamericane, in condizioni più gravi ma non in pericolo di vita. I carabinieri stanno ricostruendo la vicenda.