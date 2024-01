Enna, pugni e calci al medico che dice no alla pizza per la mamma ricoverata

L'uomo è stato denunciato per aver malmenato un medico che si era opposto alla sua richiesta di portare del cibo alla mamma ricoverata

Brutto episodio di violenza in un’ospedale di Enna. Un medico del reparto di Medicina dell‘ospedale Umberto I è stato infatti colpito con calci e pugni dal figlio di una paziente.

L’uomo voleva portare una pizza alla mamma ricoverata

Stando a quanto ricostruito, l’uomo sembrava volesse portare a tutti i costi una pizza alla madre ricoverata. Il “no” da parte del sanitario infatti non sarebbe stato sufficiente per farlo desistere dalla sua intenzione. Per portare a termine la sua “missione, l’uomo avrebbe cominciato a picchiarlo. Necessario dunque l’intervento dei carabinieri che hanno identificato il responsabile, nei confronti del quale è scattata la denuncia.

