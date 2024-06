AideXa lavora con noi, assunzioni e posizioni aperte

Diversi i profili ricercati

Per tutti coloro che sono alla ricerca di nuove opportunità lavorative nel settore economico, AideXa, la fintech italiana dedicata alle piccole imprese e partite Iva, mette periodicamente a disposizione l’apertura di nuove posizioni che potrebbero rappresentare una svolta per gli interessati.

AideXa, i profili ricercati

Tenendo conto che le offerte di lavoro sono in costante aggiornamento e variano in base alle esigenze dell’azienda, in generale le posizioni più ricercate sono le seguenti:

Data Engineer;

UI Designer;

Backend Developer;

Frontend Developer;

QA Engineer;

Data Analyst;

Data Scientist;

Business Banker;

Figure da inserire in ambito Finance, HR, Marketing, Risk e Operations.

Come candidarsi

Le candidature vengono raccolte tramite la pagina aziendale presente su LinkedIn, dove l’azienda è presente nella classifica delle principali StartUp ed è raggiungibile dalla pagina principale.

