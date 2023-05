Ad Alcamo laboratori digitali per i giovani

Un programma di eventi gratuiti, nell’ambito del progetto “Co. Art”, rivolto a ragazzi e ragazze che vogliono sviluppare la propria creatività e acquisire competenze legate al mondo della tecnologia

ALCAMO – L’Amministrazione comunale, nell’ambito del progetto transfrontaliero “Co.Art, les boutiques de l’artisans du futur. Construisons artisans digital” finanziato dal programma Eni di Cooperazione transfrontaliera Italia-Tunisia 2014-2020, ha sviluppato un percorso formativo dal titolo Laboratori digitali Co.Art, presso la Cittadella dei Giovani. Un programma di eventi, completamente gratuito, che ha preso il via a febbraio e che si concluderà a fine giugno, rivolto a studenti, ragazzi, docenti, giovani donne e aspiranti artigiani che vogliono sviluppare la propria creatività ed acquisire preziose competenze in Modellazione 3D, Robotica, Coding e Digital Fabrication. Il Comune alcamese, tramite una nota, ricorda che è ancora possibile iscriversi: collegandosi al sito https://www.projet-coart.eu/laboratori-digitali/ compilare il modulo di iscrizione, inviarlo a espertorisponde@comune.alcamo.tp.it e attendere la mail di conferma di avvenuta registrazione.

In alternativa si può effettuare la registrazione direttamente online tramite la piattaforma EventBrite al seguente link: https://www.eventbrite.it/o/projet-coart-58622514063#events. Il corso Modellazione a stampa 3D affronta tutte le fasi necessarie per modellare e creare degli oggetti tramite la stampa 3D. Si approfondisce il software ThinkerCAD per diventare un “progettista digitale”.

Il percorso Coding è pensato per avvicinare i più giovani al mondo del digitale e dell’informatica, in modo simpatico e divertente. Si parte dalla modellazione 3D tramite la programmazione visuale a blocchi di Codeblocks alla programmazione di animazioni interattive con Scratch, per passare alla programmazione delle schede elettroniche Microbit, utili per comprendere il funzionamento dei dispositivi elettronici con i quali si interagisce ogni giorno. Previsto, inoltre, un percorso dedicato alla Robotica educativa, finalizzato all’apprendimento del kit di robotica educativa Lego Spike Prime per la gestione di sensori ed attuatori e del relativo software di programmazione a blocchi visuali, volto ad acquisire, in modo coinvolgente, competenze interdisciplinari attraverso matematica, scienze, tecnologia ed informatica.

Il percorso Digital fabrication ha lo scopo di trasferire le competenze di base relative alla fabbricazione digitale: la stampa 3D, il taglio laser, il taglio vinile, la fresatura CNC, la scansione fotogrammetrica, il ricamo digitale etc. fornendo la possibilità di creare oggetti reali, seguendo il flusso di lavoro tipico dell’industria ma su scala artigianale.

www.projet-coart.eu