Alcamo, rinascerà la riserva sul monte Bonifato

I tanto attesi lavori, che includono anche il ripristino del parco suburbano San Francesco, stanno per partire dopo la pubblicazione del bando di gara per assegnare gli interventi. Costi pari a 380 mila euro

ALCAMO – I tanto attesi lavori per il ripristino del parco suburbano San Francesco e della riserva del bosco d’Alcamo sul monte Bonifato sono pronti a partire.

La trafila burocratica sta procedendo: la Giunta guidata dal sindaco Domenico Surdi ha approvato il progetto in linea tecnica, ultimo passaggio che ha portato alla pubblicazione del bando di gara per l’assegnazione degli interventi. Una importante novità, perché i due polmoni verdi della città soffrono di un grave stato di abbandono, che non ne permette la fruizione da parte dei cittadini, ma finalmente sarà possibile potersene riappropriare.

Il parco suburbano è chiuso ormai da diversi anni

Il parco suburbano è chiuso ormai da diversi anni, così come l’area attrezzata sulla montagna, un esempio tra tanti, soffre il degrado delle strutture presenti, in parte vandalizzate, in parte usurate dal tempo e dalla intemperie. Per entrambi era stato previsto un progetto che poi è stato accantonato già diversi anni fa; vista la copiosità di fondi europei messi a disposizione, è stato deciso di riprenderlo e aggiornarlo, allo scopo di agganciare i finanziamenti necessari.

È stato quindi rivisto innanzitutto il conto economico di quanto proposto, in termini di rivalutazione dei prezzi, senza andare a intaccare il costo finale pari a 380 mila euro. Il progetto esecutivo ha permesso al Comune di incassare un contributo a valere sull’ avviso 6.6.1 del Po Fesr Sicilia 2014-2020 e prevede, per l’area boschiva di monte Bonifato, lavori di manutenzione e di miglioramento della “Funtanazza” e della vicina area attrezzata, la realizzazione di un giardino botanico nei pressi del parco avventura, mentre a Sud e ad Ovest della “funtanazza” sarà ripristinato il sentiero esistente, che consente anche l’accesso all’area di pertinenza del vicino ostello, in cui verrà installato un cestino porta rifiuti.

Gli interventi permetteranno di dare maggiore lustro a quello che è l’antico serbatoio per la raccolta delle acque della sorgente poco più in alto, un edificio di origini medievali dallo stile moresco a pianta rettangolare, simbolo del monte e ben conosciuto da tutti gli abitanti. In riferimento all’area attrezzata poco distante, verrà realizzata la staccionata del perimetro, verranno ripristinate le piazzole pic nic e il punto di fuoco in pietra, e saranno posizionati sei cestini portarifiuti.

Lavori anche in termini di pulizia del bosco del Monte Bonifato

Verranno effettuati lavori anche in termini di pulizia del bosco, con operazioni di potatura e abbattimento degli alberi a rischio di schianto; in parallelo, si procederà alla ricostituzione boschiva in un’area di 10 mila metri quadrati. Al parco suburbano San Francesco, verrà realizzata una zona umida di circa 60 metri quadrati e profondità di circa 50 centimetri, con una staccionata in legno lunga 65 metri; nelle vicinanze, verrà costruita una pavimentazione in mattoni, percorribile anche dai portatori di handicap.

Per gli appassionati di birdwatching, sarà installato un casotto in legno per permettere l’osservazione dei volatili. Anche al parco suburbano si procederà al rinverdimento, con la messa a dimora di 40 alberi autoctoni da vivaio.

Per mantenere il decoro e la pulizia, con la collaborazione dei cittadini, saranno posizionati quattro cestini portarifiuti. Si potrà così ricominciare a godere delle bellezze del verde e della natura incontaminata a pochi passi dal centro cittadino, appena sotto il bastione di piazza Bagolino, da cui si accede attraverso una lunga e sontuosa scalinata.