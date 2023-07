Brucia monte Bonifato, le fiamme minacciano le case: elicotteri e canadair in azione

Un incendio è scoppiato nelle scorse ore su monte Bonifato, in provincia di Trapani. Vigili del fuoco al lavoro per lo spegnimento.

Un incendio di vaste proporzioni è scoppiato nel pomeriggio di ieri, domenica 16 luglio, lungo il versante meridionale di monte Bonifato, a poca distanza da Alcamo, in provincia di Trapani.

Il rogo, esploso a quanto pare in un punto dove erano presenti delle sterpaglie, si è propagato in poco tempo fino a minacciare le abitazioni presenti in zona.

Le operazioni di spegnimento

Sul posto si sono precipitati i vigili dl fuoco insieme ai volontari della Protezione civile e ai Forestali, i quali hanno dovuto lavorare a lungo per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la zona.

Sono stati effettuati anche diversi lanci d’acqua con elicotteri e canadair. L’incendio scoppiato su monte Bonifato si è prolungato anche nel corso della tarda serata, alimentato anche dal vento.

Fonte foto: Facebook – Fabio Ferrara