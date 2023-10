VIDEO | L’ultimo saluto all’insegnante Alessandra Tortomasi, dolore a Paternò

Nella Chiesa del Santissimo Spirito Santo di Paternò i funerali di Alessandra Tortomasi, vittima di un incidente stradale.

Tanta partecipazione e commozione, nel pomeriggio, nella chiesa del Santissimo Spirito Santo, a Paternò, per i funerali di Alessandra Tortomasi.

L’insegnante 42enne morta la scorsa domenica in un incidente in provincia di Roma: stava viaggiando a bordo della sua Fiat 500 ma un violento impatto non le ha lasciato scampo. Una tragedia avvenuta proprio nel primo giorno di una “nuova vita”, quella da insegnante in una scuola della capitale.

I funerali di Alessandra Tortomasi a Paternò

Presenti per l’ultimo saluto alla 42enne anche le autorità con in testa il sindaco di Paternò, Nino Naso. Durante l’omelia il parroco Salvatore Alì ha ricordato “il grande amore per gli animali e per la vita, che devono servire da esempio per tutti gli esseri umani”.

Tra i tanti che hanno espresso il proprio cordoglio per la morte della donna c’è anche Nino Naso, sindaco di Paternò, città d’origine della vittima. Su Facebook, subito dopo la diffusione della notizia della tragedia, il primo cittadino ha scritto:

“Sono quelle brutte notizie che ti gelano il sangue.

Ho appreso in queste ore della tragica scomparsa della giovane insegnante paternese, Alessandra Tortomasi, una ragazza dolce e solare, che amava la vita e gli animali.

Ha perso la propria vita in un tragico incidente stradale nei pressi di Roma.

La nostra Comunità commossa, si stringe attorno al dolore della famiglia in un grande abbraccio corale.

Ciao Alessandra”.