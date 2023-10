Paternò in lutto per i funerali dell’insegnante Alessandra Tortomasi

Morta in un incidente nel primo giorno di scuola come docente a Roma: nella sua Paternò è il giorno dell'ultimo saluto.

Si svolgeranno nel pomeriggio di oggi, giovedì 19 ottobre, i funerali di Alessandra Tortomasi, l’insegnante di 42 anni di Paternò (CT) morta in seguito a un tremendo incidente in provincia di Roma.

La tragedia è avvenuta lo scorso sabato e oggi, nel giorno dell’ultimo saluto nella sua città, continuano i post di amici e parenti sconvolti per quanto accaduto.

I funerali di Alessandra Tortomasi, l’ultimo saluto all’insegnante

Lo scorso sabato doveva essere un giorno felice per la 42enne. Animalista e docente carica di passione ed entusiasmo, aveva lasciato la sua Paternò per insegnare ed era sul punto di iniziare un nuovo percorso come docente in una scuola di Lanuvio (Roma).

Il primo giorno di lavoro, però, è stato anche l’ultimo. Un incidente mentre guidava la sua Fiat 500, purtroppo, ha posto fine alla sua vita in modo tragico e improvviso. La cerimonia funebre si svolgerà a partire dalle ore 15 nella Chiesa Spirito Santo di Paternò, dove la salma della 42enne è giunta negli scorsi giorni dopo tutti gli accertamenti sul sinistro mortale in provincia di Roma.

Tra i tanti messaggi di cordoglio per Alessandra Tortomasi c’è anche quello del sindaco di Paternò, Nino Naso, che scrive:

“Sono quelle brutte notizie che ti gelano il sangue.

Ho appreso in queste ore della tragica scomparsa della giovane insegnante paternese, Alessandra Tortomasi, una ragazza dolce e solare, che amava la vita e gli animali.

Ha perso la propria vita in un tragico incidente stradale nei pressi di Roma.

La nostra Comunità commossa, si stringe attorno al dolore della famiglia in un grande abbraccio corale.

Ciao Alessandra”.

Foto da Facebook