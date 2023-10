Alessandra Tortomasi, morta nel suo primo giorno di supplenza: presto i funerali in Sicilia

La salma di Alessandra Tortomasi è attesa in Sicilia per i funerali che dovrebbero svolgersi nei prossimi giorni a Paternò.

Era al suo primo giorno di supplenza Alessandra Tortomasi, l’insegnante 41enne originaria di Paternò, in provincia di Catania, morta nel tremendo incidente stradale avvenuto sabato 14 ottobre alle porte di Roma.

La donna, attivista animalista, si era trasferita in provincia di Roma per svolgere il ruolo di supplente in una scuola di Aprilia. Alessandra Tortomasi aveva preso alloggio a Genzano e stava facendo ritorno da Aprilia al termine della giornata di lavoro.

La ricostruzione dell’incidente

La Fiat 500 che stava guidando si sarebbe schiantata contro un muro, ribaltandosi, nel territorio di Lanuvio. Per estrarre la donna dalle lamiere dell’auto è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Successivamente, Alessandra è stata trasportata in condizioni gravissime in elisoccorso all’ospedale “San Camillo”, dove è morta in poco tempo.

Sul luogo del sinistro si sono presentati i carabinieri della Stazione di Ariccia, assistiti dagli agenti della Polizia Locale di Lanuvio.

Il cordoglio social

Tanti i messaggi di cordoglio da parte di amici e conoscenti che stanno affollando le bacheche social. “Le notizie che vorresti non arrivassero mai, che cara ragazza che eri. Tristezza infinita, ciao Alessandra R.I.P.”, scrive l’amica Ulma su Facebook.

“Sono ancora col sangue gelido. Una ragazza sempre educata, dolce, disponibile, dal cuore buono, con il suo amore per gli animali e la sua passione per i coniglietti”, commenta Simona.

Nelle prossime ore la famiglia della 41enne raggiungerà la Capitale per ricevere la salma della donna. In questi giorni verrà fissata la data dei funerali che dovrebbe svolgersi nella sua città natale di Paternò.

Fonte foto: Facebook – Alessandra Tortomasi