Alessandro Dagnino, ecco chi è il nuovo potenziale assessore all’Economia della Regione Siciliana

Avvocato cassazionista e docente all'Università LUMSA, Dagnino ha ricevuto diversi riconoscimenti nell'arco della sua carriera.

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha scelto il nuovo Assessore all’Economia, che andrebbe a sostituire Marco Falcone. La nomina dovrebbe, infatti, ricadere sul legale Alessandro Dagnino.

Chi è Alessandro Dagnino

Nato a Palermo nel 1976, Alessandro Dagnino è avvocato dal 2001 e cassazionista dal 2010. Docente di diritto tributario dell’impresa e del terzo settore nell’Università degli studi LUMSA, Dagnino è anche co-fondatore, presidente del Consiglio di gestione e Managing Partner di Lexia Avvocati. Lo studio legale, che annovera circa 70 avvocati, ha sedi a Palermo, Roma e Milano, con la presenza di alcuni desk esteri a New York, Skopje e Kiev.

Dagnino ha maturato diverse esperienze nella consulenza e difesa in favore di enti pubblici, inclusi enti locali, in materia fiscale e di finanza pubblica. In questo senso, ricordiamo il suo impegno come consulente del dipartimento delle finanze e tributi e della Ragioneria generale della Regione siciliana in materia di riorganizzazione delle società partecipate. E ancora come consulente giuridico della presidenza dell’Assemblea regionale siciliana, difensore di comuni in complessi contenziosi fiscali e in materia di finanza pubblica, esperto di sindaci, consulente nell’ambito di operazioni di project financing poste in essere da enti pubblici.

Dal 2016 al 2018 è stato presidente dell’IRFIS – Finanziaria per lo sviluppo della Sicilia s.p.a., società a socio unico soggetta all’attività di direzione e coordinamento della Regione siciliana, intermediario finanziario iscritto all’albo unico ex art. 106 T.U.B.

Sono diversi, infatti, i riconoscimenti che Alessandro Dagnino ha ricevuto nel corso del tempo per la sua attività professionale. Tra i più recenti, l’inserimento da parte della rivista Forbes del suo nome nell’elenco dei cento Italian Legal Leaders 2020, 2021 e 2022, mentre la rivista I Love Sicilia lo ha annoverato tra i centro siciliani più influenti negli anni 2017, 2018, 2020, 2021, 2022 e 2023.