Alessandro Siani sceglie Milazzo per il suo nuovo film: primo ciak a metà giugno

Ha trionfato al box office con pellicole come Benvenuti al Sud, Il Principe abusivo o Si accettano miracoli ed è uno degli attori della commedia italiana più amati. Parliamo del napoletanissimo Alessandro Siani, che, per il suono nuovo filma ha scelto come set la magia di Milazzo in Sicilia.

Natale con Siani

Le riprese, che cominceranno a metà giugno, daranno vita al film dal titolo “Succede anche nelle migliori famiglie”. Scritto dallo stesso Siani con Gianluca Ansanelli, vedrà Milazzo ospitere principalmente le riprese esterne mentre gli interni saranno girati a Roma. Il film sarà distribuito da 01 Distribution (Rai) e si preannuncia uno dei più attesi del Natale cinematografico. La data di uscita infatti sarà Capodanno 2024, data in cui solitamente escono le pellicole più gettonate.