Almanacco del giorno, il 13 maggio si ricorda l’apparizione della Madonna di Fatima

Un giorno importante per i cristiani e una giornata mondiale (quella dei cocktail): curiosità, anniversari e ricorrenze nell'almanacco del giorno di QdS.it.

Il 13 maggio è il 133º giorno del calendario gregoriano e mancano 232 giorni alla fine dell’anno: ecco l’almanacco del giorno con santo, anniversari e ricorrenze da ricordare.

Cosa si celebra il 13 maggio

Il 13 maggio è il World Cocktail Day, la giornata mondiale dedicata al mondo dei drink. In questa giornata, nel lontano 1806, il tabloid di New York “The Balance and Columbian Repository” fornì una descrizione di cocktail come di un “liquore stimolante, composto da aromi di qualsiasi tipo, zucchero, acqua e amari”.

La Chiesa Cattolica celebra la Madonna di Fatima.

Compleanni, ricorrenze e anniversari

Sono tanti i nati del 13 maggio, che in questa giornata celebrano il proprio compleanno. Tra loro: Giuliano Amato, politico; Marco Anastasio, noto semplicemente come “Anastasio”, cantante-rapper italiano; Luciano Benetton, imprenditore italiano; Harvey Keitel, attore statunitense; Romelu Menama Lukaku Bolingoli, calciatore belga; Robert Thomas Pattinson, attore inglese; Tony Renis (vero nome Elio Cesari), produttore discografico italiano; Dennis Rodman, giocatore di basket.

Anniversari di nascita

Gianni Boncompagni, regista e autore TV italiano;

Georges Braque, pittore e scultore iniziatore del Cubismo;

Maria Teresa d’Austria, imperatrice d’Austria.

Anniversari di morte

Chesney Baker Junior, trombettista jazz noto come Chet Baker;

Gary Cooper, attore statunitense;

Doris Day, attrice e cantante statunitense.

Accadde oggi, 13 maggio

1809 – Napoleone occupa Vienna.

1830 – L’Ecuador ottiene l’indipendenza.

1880 – A Menlo Park (New Jersey), Thomas Edison esegue il primo test di una ferrovia elettrica.

1888 – Il Brasile abolisce la schiavitù.

1909 – Il 13 maggio si tiene il primo Giro d’Italia, con partenza da piazzale Loreto a Milano. Vince Luigi Ganna.

1917 – Apparizione alla Madonna di Fátima, Portogallo a tre piccoli contadini.

1958 – Attacco al presidente statunitense Nixon durante un viaggio a Caracas, in Venezuela.

1978 – Pol Pot diventa primo ministro della Cambogia. In Italia entra in vigore, sempre il 13 maggio di quello stesso anno, la Legge Basaglia che abolisce i manicomi.

1996 – Devastanti temporali con tornado in Bangladesh costano la vita a 600 persone.

1999 – Nomina di Carlo Azeglio Ciampi come decimo presidente della Repubblica italiaan.

2008 – Muore Saad Al-Salim Al-Sabah, 4° emiro del Kuwait.