Almanacco 10 giugno, 99 anni fa il Delitto Matteotti: anniversari del giorno

Il 10 giugno è il 161º giorno del calendario gregoriano e mancano 204 giorni alla fine dell’anno: in Italia è la Giornata della Marina Militare.

Ecco l’almanacco del giorno con santi, compleanni, ricorrenze e anniversari.

Cosa si celebra il 10 giugno

In Italia il 10 giugno si celebra la Giornata della Marina Militare, in ricordo dell’anniversario dell’Impresa di Premuda (una vittoria navale italiana contro l’impero austro-ungarico durante la Prima Guerra Mondiale). Nella stessa giornata, si celebra anche il Giorno nazionale del Portogallo e delle Comunità portoghesi.

I santi del giorno sono San Censurio e San Landerico, ma nello stesso giorno si ricorda anche il Beato Giovanni Dominici è stato maestro del Beato Angelico e di Sant’Antonino di Firenze.

Compleanni, ricorrenze e anniversari

Sono diversi i nati del 10 giugno, che in questa giornata celebrano il proprio compleanno sotto il segno dei Gemelli. Tra loro: Carlo Ancelotti, allenatore di calcio italiano; Elizabeth Hurley, attrice statunitense; Rocío Muñoz Morales, attrice e conduttrice TV spagnola; David Riondino, comico italiano; Costantino Vitagliano, personaggio televisivo italiano.

Anniversari di nascita 10 giugno

Saul Bellow, scrittore statunitense, Premio Nobel;

Jean Désiré Gustave Courbet, pittore francese;

André Derain, pittore francese;

Filippo di Mountbatten, principe e consorte della recentemente scomparsa regina Elisabetta II del Regno Unito;

Elio Fiorucci, stilista italiano;

Judy Garland, attrice statunitense;

Angela Giussani, fumettista italiana;

Nadia Toffa, conduttrice TV italiana;

Anniversari di morte 10 giugno

Alessandro III, detto Alessandro Magno, re e conquistatore macedone;

Federico I Barbarossa, imperatore tedesco;

Andrè Marie Ampère, matematico e fisico francese;

Arrigo Boito, compositore e poeta italiano;

Ray Charles Robinson, cantante statunitense;

Antoni Gaudì, architetto spagnolo;

John Gotti, criminale statunitense di origini italiane;

Giacomo Matteotti, politico italiano;

Spencer Tracy, attore statunitense

Accadde oggi, 10 giugno

1846 – La California si dichiara indipendente dal Messico.

1848 – La città di Vicenza ottiene la Medaglia al Valor Miltare.

1886 – Storica e tragica eruzione del Monte Tarawera in Nuova Zelanda, con 153 vittime.

1914 – Nasce il CONI.

1918 – In Italia è un grande giorno per la Marina Militare, che compie la cosiddetta impresa di Premuda e affonda la corazzata SMS Szent István dell’Impero austro-ungarico.

1924 – Il 10 giugno è l’anniversario del delitto Matteotti: l’allora segretario del Partito Socialista Unitario viene rapito e in seguito ucciso dai sicari fascisti. Pochi mesi dopo, Mussolini si assunse la responsabilità del delitto, considerato un momento chiave nella svolta autoritaria del Fascismo in Italia.

1940 – Seconda guerra mondiale: l’Italia dichiara guerra a Francia e Regno Unito; il Canada dichiara guerra all’Italia.

1947 – La Saab produce la sua prima automobile.

1967 – Il 10 giugno si conclude la Guerra dei Sei giorni.

1977 – Evasione di James Earl Ray, responsabile dell’omicidio di Martin Luther King Jr.

1981 – Incidente di Vermicino: il piccolo Alfredo Rampi cade in un pozzo e rimane intrappolato lì per giorni. La tragedia, trasmessa tra l’altro in diretta TV, rimarrà per sempre nella memoria collettiva italiana.

2003 – La NASA lancia la navicella Spirit.

2014 – Lo Stato Islamico conquista Mosul e ne rimarrà a capo fino al 9 luglio 2017.

