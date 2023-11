Almanacco del 16 novembre: i santi del giorno e la Giornata internazionale della tolleranza

Santo del giorno, ricorrenze e anniversari da ricordare: ecco l'almanacco del 16 novembre.

Il 16 novembre è il 320º giorno del calendario gregoriano e mancano 45 giorni alla fine dell’anno: ecco l’almanacco con santo del giorno, ricorrenze e anniversari.

Cosa si celebra il 16 novembre

La Chiesa Cattolica ricorda Sant’Agnese d’Assisi e Santa Margherita di Scozia. Il 16 novembre, come il 12 aprile (giorno del suo anniversario di morte), si ricorda anche Giuseppe Moscati, che in molti hanno ribattezzato “santo in camice bianco” e “medico dei poveri”, beatificato da papa Paolo VI e canonizzato da papa Giovanni Paolo II.

In più, si celebra anche la Giornata internazionale della tolleranza.

Compleanni, ricorrenze e anniversari

Sono diversi i nati del 16 novembre, che in questa giornata celebrano il loro compleanno. Tra loro: Hector Raul Cuper, allenatore di calcio; Diana Jean Krall, cantante; Akash Kumar, modello indiano; Ruben Santopietro, imprenditore; Carolyn Smith, ballerina e giudice di “Ballando con le Stelle“;

Anniversari di nascita

Jean Baptiste Le Rond d’Alembert, illuminista e filosofo francese;

Eliška Junková, pilota automobilistica;

Joaquín Navarro Valls, giornalista e medico;

Tazio Giorgio Nuvolari, pilota italiano;

Salvatore Riina, detto “Totò”, noto mafioso siciliano;

José de Sousa Saramago, scrittore portoghese e premio Nobel;

Mario Soldati, scrittore e regista;

Tommaso Tittoni, politico italiano.

Anniversari di morte

Milton Friedman, economista e Premio Nobel;

William Clark Gable, attore statunitense;

Henryk Adam Aleksander Pius Sienkiewicz, scrittore polacco e premio Nobel.

Accadde oggi, 16 novembre

1532 – Francisco Pizarro cattura con i suoi soldati l’imperatore Inca Atahualpa e inizia il massacro della popolazione.

1894 – Devastante terremoto in Calabria.

1929 – Il 16 novembre viene fondata la Scuderia Ferrari.

1933 – URSS e Stati Uniti stringono relazioni diplomatiche ufficiali.

1940 – Shoah, isolamento del Ghetto di Varsavia a opera dei nazisti.

1973 – La NASA lancia Skylab 4 con un equipaggio di tre astronauti per una missione di 84 giorni.

1990 – Il 16 novembre esce al cinema il film “Bianca e Bernie nella terra dei canguri”, un classico Disney.

1992 – Scoperta del Tesoro di Hoxne, un tesoro ritrovato in Gran Bretagna e risalente all’età romana.

1996 – Madre Teresa di Calcutta riceve la cittadinanza onoraria degli USA.

2001 – Esce nelle sale il primo film di Harry Potter, “Harry Potter e la pietra filosofale”.

2011 – Presta giuramento il Governo italiano presieduto da Mario Monti.

Immagine di repertorio