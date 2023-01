Almanacco 17 gennaio: santo, ricorrenze e anniversari

Sant'Antonio Abate, la Giornata mondiale della Pizza e tanti compleanni e anniversari da ricordare: l'almanacco del 17 gennaio.

Il 17 gennaio è il 17º giorno del calendario gregoriano e mancano 348 giorni alla fine dell’anno appena iniziato: ecco l’almanacco del giorno con santo, compleanni, ricorrenze e anniversari da ricordare.

Cosa si celebra il 17 gennaio

Il 17 gennaio la Chiesa Cattolica ricorda Sant’Antonio Abate, che è il santo del giorno e uno dei più conosciuti d’Italia, protettore di macellai, salumai, norcini, canestrai e animali domestici.

In più, è anche la Giornata Mondiale della Pizza (World Pizza Day). Infine, si celebrano la Giornata del dialogo tra cattolici ed ebrei e la Giornata nazionale del dialetto e delle lingue locali.

Compleanni e anniversari

Sono diversi i nati VIP del 17 gennaio, che celebrano il loro compleanno in questa giornata del primo mese dell’anno. Tra loro: Costanza Caracciolo, showgirl e attrice; Jim Carrey (nome completo: James Eugene Redmond), attore canadese; Federico Costantini, attore italiano; Bob Richie, meglio conosciuto con il nome d’arte Kid Rock, cantante e musicista statunitense; Michelle Obama, avvocato ed ex First Lady statunitense; Micaela Ramazzotti, attrice italiana.

Inoltre, ricorrono gli anniversari di nascita di Benjamin Franklin, Muhammad Ali (pugile) e della scrittrice Anne Brontë.

Accadde oggi, 17 gennaio

395: Alla morte di Teodosio I, l’Impero romano viene definitivamente suddiviso in Impero d’Oriente, governato da Arcadio, e Impero d’Occidente, governato da Onorio.

1377: Con il nuovo trasferimento della sede papale a Roma per volere di papa Gregorio XI, il 17 gennaio finisce la cattività avignonese.

1562: Con l’Editto di Saint Germain, la Francia riconosce gli Ugonotti.

1589: La Chiesa russa è riconosciuta autocefala.

1773: L’esploratore James Cook è il primo europeo a oltrepassare il Circolo polare artico.

1819: Nasce, con Simón Bolívar, la Repubblica di Colombia.

1852: Il Regno Unito riconosce l’indipendenza delle colonie boere del Transvaal.

1899: Nasce a New York il celebre “Al Capone”. Nello stesso 17 gennaio, gli Stati Uniti ottengono il possesso dell’Isola di Wake nell’Oceano Pacifico.

1917: Gli Stati Uniti acquistano le Isole Vergini dalla Danimarca al costo di 25 milioni di dollari.

1925: Mussolini firma le “leggi fascistissime”, che rendono fuori legge tutti i partiti eccetto quello fascista.

1946: Prima riunione del Consiglio di sicurezza dell’Onu a Londra.

1985: La British Telecom annuncia il ritiro delle cabine rosse del telefono in Gran Bretagna.

1988: Va in onda su Canale 5 la prima puntata di “Casa Vianello“.

1991: Durante la Guerra del Golfo, l’Iraq lancia 8 missili Scud contro Israele. Nello stesso 17 gennaio inizia l’operazione Desert Storm.

1996: La Repubblica Ceca chiede di entrare a far parte dell’Ue.

2011: Steve Jobs si dimette da amministratore delegato della Apple e lascia il posto a Tim Cook.

