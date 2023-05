Il 19 maggio si celebra la Giornata mondiale malattie infiammatorie croniche intestinali

Diversi personaggi politici di spicco e rivoluzionari sono nati il 19 maggio: le curiosità e gli anniversari nell'almanacco del giorno.

Il 19 maggio è il 139º giorno del calendario gregoriano e mancano 226 giorni alla fine dell’anno: ecco l’almanacco del giorno con santo, ricorrenze e anniversari da ricordare.

Cosa si celebra il 19 maggio

Si celebra ogni 19 maggio la Giornata mondiale malattie infiammatorie croniche intestinali (dette anche MICI). Inoltre, ricorre l’International Virtual Assistants Day dedicato agli assistenti virtuali o “Smart” e al loro ruolo nell’era tecnologica.

Il santo del giorno è San Celestino V Papa. Il suo nome era Pietro d’Angelerio ed era originario di Isernia, dove è nato nel 1215 da una famiglia di umili campagnoli. Il 19 maggio 1296 ricorre il suo anniversario di morte.

Compleanni, ricorrenze e anniversari

Sono diversi i nati del 19 maggio, che in questa giornata celebrano il proprio compleanno. Tra loro: Alessia Aquilani, in arte Alexia, cantante; Livio Berruti, atleta italiano; Paul Cayard, velista statunitense; Laura Freddi, showgirl e conduttrice televisiva italiana; Andrea Pirlo, allenatore ed ex calciatore; Michele Placido, attore e regista italiano; Peter Townshend, musicista inglese; Varenne, campione ippico;

Anniversari di nascita

Mustafa Kemal Atatürk, fondatore e primo presidente della Repubblica turca;

Julius Evola, scrittore italiano;

Johann Gottlieb Fichte, filosofo tedesco;

Ho Chi Minh, rivoluzionario vietnamita;

Vittorio Emanuele Orlando, giurista e politico italiano;

Joey Ramone (vero nome Jeffrey Ross Hyman), cantante statunitense;

Malcom X, politico e attivista statunitense.

Anniversari di morte

Anna Bolena, sovrana inglese;

Nathaniel Hawthorne, scrittore e autore de “La lettera scarlatta”;

Jacqueline Kennedy, First Lady statunitense;

Thomas Chapman, agente segreto noto come “Lawrence d’Arabia”;

José Julián Martí Pérez, rivoluzionario cubano;

Marco Pannella, politico italiano.

Accadde oggi, 19 maggio

1536 – Anna Bolena, la seconda moglie di Enrico VIII d’Inghilterra, viene decapitata con l’accusa di adulterio.

1568 – La regina Elisabetta I fa arrestare la cugina Maria Stuarda, regina di Scozia.

1655 – Gli inglesi invadono la Giamaica. A breve scoppierà la guerra anglo-spagnola, che durerà fino al 1660.

1897 – Oscar Wilde esce dalla prigione di Reading Gaol.

1941 – Il 19 maggio nasce il Fronte per l’Indipendenza del Vietnam su iniziativa del Partito Comunista indocinese.

1944 – Strage del Turchino a opera delle SS, uccisi 59 civili.

1991 – Referendum in Croazia per ottenere l’indipendenza dalla Jugoslavia. Vincerà il “sì” con il 93,2% dei voti.

1999 – Debutta il primo episodio di Star Wars.

2018 – Nozze reali tra il principe Henry, duca di Sussex, e Meghan Markle.

