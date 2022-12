Giornata contro la schiavitù e un anniversario per Napoleone: almanacco del 2 dicembre

Santo, compleanni, ricorrenze, anniversari da ricordare: ecco l'almanacco del giorno del 2 dicembre di QdS.

Il 2 dicembre è il 336º giorno del calendario gregoriano e mancano 29 giorni alla fine dell’anno: ecco l’almanacco del giorno con santo, ricorrenze, compleanni e curiosità da scoprire.

Almanacco del giorno, cosa si celebra il 2 dicembre

Santa Bibiana è il santo del giorno del 2 dicembre. Inoltre, nella Chiesa Cattolica in questa giornata si recita la novena a: Santa Barbara, San Francesco Saverio, San Nicola di Bari, Maria Immacolata, Sant’Ambrogio e alla Madonna di Loreto.

Il 2 dicembre è anche la Giornata internazionale per l’abolizione della schiavitù. Si tratta di un evento per ricordare la data in cui l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha approvato la “Convenzione per la repressione del traffico di persone e dello sfruttamento della prostituzione altrui”. Negli Emirati Arabi Uniti è anche festa nazionale, così come nel Laos (dove si ricorda la fondazione della Repubblica democratica popolare nel 1975). L’Italia, invece, nel 2022 sarà alle prese con uno sciopero nazionale.

Compleanni, anniversari, ricorrenze

Sono diversi i nati del 2 dicembre. Tra loro: Tarcisio Bertone, cardinale italiano; Lucy Liu, attrice statunitense; Giuliano Palma, cantante; Patrizia Martinelli, nota personalità dell’Alta Moda italiana; Britney Spears, cantante pop di fama mondiale.

Si ricordano inoltre gli anniversari di nascita di: Sergio Bonelli, editore e sceneggiatore di fumetti; Maria Callas, cantante lirica Soprano; Maria Virginia Fabroni, poetessa italiana; Gianni Versace, stilista.

E gli anniversari di morte di: Donatien Alphonse François De Sade, detto Il Marchese De Sade, scrittore francese; Pablo Escobar, criminale colombiano; Marty Feldman, comico inglese; Filippo Tommaso Marinetti, poeta e scrittore fondatore del Futurismo.

Accadde oggi, 2 dicembre

L’almanacco del giorno si conclude con alcuni anniversari da ricordare.

1409: Fondazione dell’Università di Lipsia.

1804: Napoleone si auto-incorona imperatore di Francia nella cattedrale di Notre Dame.

1805: Si svolge la battaglia di Austerlitz tra l’esercito francese e quelli tedesco e russo. La vittoria di Napoleone Bonaparte sancirà la fine della terza coalizione e lo smembramento del Sacro Romano Impero. Nasce quindi la Confederazione del Reno.

1823: Con la dottrina Monroe, “nasce” l’idea della supremazia degli Stati Uniti sul continente americano e il presidente USA dichiara ostilità nei confronti delle ingerenze estere negli affari statunitensi.

1848: Francesco Giuseppe I diventa imperatore d’Austria.

1852: Napoleone III si autoproclama imperatore di Francia.

1867: Charles Dickens tiene la sua prima lettura pubblica negli Stati Uniti, a New York.

1939: A New York diventa operativo l’Aeroporto LaGuardia.

1968: Eccidio di Avola. La polizia uccide 2 persone e ne ferisce 48 durante una manifestazione dei lavoratori agricoli della città siciliana.

1971: Nascono gli Emirati Arabi Uniti.

1975: Nasce la Repubblica popolare democratica del Laos.

1993: Il narcotrafficante Pablo Escobar viene ucciso dalla polizia colombiana.

2006: Le Forze armate italiane concludono l’Operazione Antica Babilonia a Nassiriya e Dhi Qar (Iraq).

