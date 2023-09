Santo del giorno e anniversari: l’almanacco del 20 settembre

Il 20 settembre è il 263º giorno del calendario gregoriano: tutte le curiosità nell'almanacco di QdS.it.

Il 20 settembre è il 263º giorno del calendario gregoriano (il 264º negli anni bisestili) e mancano 102 giorni alla fine dell’anno. Il 20 settembre è anche il primo giorno dell’anno massonico. Ecco l’almanacco del giorno con santi, anniversari, oroscopo e date da ricordare.

Cosa si celebra il 20 settembre: santo del giorno

Il 20 settembre la Chiesa celebra Santa Candida. Durante il regno di Diocleziano (anno 302), Artemio era il custode del carcere dove era rinchiuso Pietro l’esorcista. La figlia di Artemio, Paolina, era posseduta da un demone. Pietro sfidò Artemio: gli disse che, se Dio lo avesse liberato dalle catene, Artemio si sarebbe convertito.

Artemio tornò a casa e, deridendo Pietro, raccontò l’accaduto a sua moglie Candida (la quale, invece, sperava che Pietro riuscisse a salvare sua figlia). Fatto sta che Pietro comparve loro davanti e, con la croce, scacciò il demone dal corpo di Paolina.

Artemio, Candida e Paolina si convertirono, facendosi battezzare da Marcellino. In quell’epoca, i cristiani era perseguitati e quindi il giudice Sereno li fece arrestare. I tre non rinnegarono la loro fede. Allora, il giudice Sereno fece seppellire vive le due donne in un grotta e, tempo dopo, face decapitare Artemio.

Secondo la leggenda, il corpo senza vita di Candida, recuperato dai Romani e gettato in mare, sarebbe stato ritrovato sulla costa di Ventotene.

In Italia il 20 settembre era la Festa della liberazione della capitale e dell’unificazione nazionale (1870), ricorrenza abolita dal Fascismo. In più è la Giornata Mondiale di Sensibilizzazione sulla Crescita dei Bambini.

Compleanni e ricorrenze

Diversi i nati del 20 settembre che oggi celebrano il proprio compleanno. Tra loro: Asia Argento, attrice italiana; Loredana Bertè, cantante italiana; Sophia Loren, attrice italiana; Belen Rodriguez, showgirl argentina.

Anniversari di nascita

Mia Martini, cantante italiana;

Ernesto Teodoro Moneta, giornalista e patriota italiano, premio Nobel;

Nazario Sauro, militare e patriota italiano;

Vittorio Taviani, regista italiano;

Cesare Zavattini, giornalista, scrittore e sceneggiatore italiano.

Anniversari di morte

Heinrich Theodor Fontane, scrittore e poeta tedesco.

Accadde oggi, 20 settembre

1519 – Magellano inizia il suo viaggio intorno al mondo.

1644 – Shunzhi, imperatore della Cina, sposta la capitale da Shenyang a Pechino.

1870 -Le truppe del Regno d’Italia, dopo ore di cannoneggiamento, aprono una breccia nelle mura Aureliane vicino Porta Pia, una delle vie di accesso a Roma.

1918 – Risale al 20 settembre la prima presunta comparsa delle stigmate di Padre Pio da Pietrelcina.

1945 – Gandhi e Jawaharlal Nehru chiedono che le truppe britanniche lascino l’India.

1946 – Apre i battenti il primo grande evento culturale post-bellico, il festival del cinema di Cannes. Dopo anni di “Grand prix”, dal 1955 viene attribuita al film vincitore la “Palma d’Oro”. Dal 1952 la rassegna cinematografica si tiene annualmente e nel mese di maggio.

1947 – Nasce a Bagnara Calabra Domenica Bertè, per tutti Mia Martini. Muore il 12 maggio 1995.

1960 – Il 20 settembre Alto Volta, Ciad, Cipro, Costa d’Avorio, Dahomey, Gabon, Madagascar, Niger, Repubblica Centrafricana, Repubblica del Congo, Somalia, Togo e Camerun entrano a far parte dell’ONU. Nello stesso giorno, ma del 1966, entrerà a farne parte la Guyana.

1977 – Vietnam e Gibuti entrano a far parte dell’ONU.

1984 – Beirut: un’autobomba viene fatta esplodere contro la sede dell’ambasciata degli Stati Uniti d’America. Lo scoppio uccide sedici persone e ne ferisce più di novanta, fra cui l’ambasciatore Reginald Bartholomew.

2003 – Referendum di adesione all’Unione europea in Lettonia: 69% favorevoli, 31% contrari, votanti 72,5%.

2004 – Il 20 settembre gli USA revocano l’embargo militare e commerciale con la Libia; lo stesso giorno Romano Prodi propone all’attenzione dell’Ue la fine dell’embargo europeo.

