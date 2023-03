Almanacco 21 marzo, benvenuta primavera: anniversari e ricorrenze

Santo, giornate mondiali, date da ricordare e curiosità sul primo giorno ufficiale della stagione primaverile.

Il 21 marzo è l’80º giorno del calendario gregoriano e mancano 285 giorni alla fine dell’anno: ecco l’almanacco del primo giorno di primavera, con santo del giorno, anniversari e ricorrenze da ricordare.

Cosa si celebra il 21 marzo

La Chiesa Cattolica ricorda diversi santi il 21 marzo: tra loro San Serapione di Thmuis, vescovo; Santa Benedetta Cambiagio Frassinello, religiosa, e San Berillo di Catania.

Sono diverse le ricorrenze del giorno: il 21 marzo, infatti, è anche il momento dell’equinozio di primavera che segna la fine dell’inverno. Nella stessa giornata si celebrano:

Giornata mondiale della sindrome di Down ,

, Giornata internazionale per l’eliminazione della discriminazione razziale ,

, Giornata mondiale della poesia patrocinata dall’UNESCO,

In più, in Italia il 21 marzo è la Giornata nazionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie e, contestualmente, anche la Festa degli Alberi. In Australia, invece, si celebra l’Harmony Day, dedicato all’armonia tra le diverse comunità che si incrociano e convivono nel Paese.

Compleanni e anniversari

Sono diversi i nati del 21 marzo, che nel giorno dell’equinozio di primavera festeggiano il proprio compleanno. Tra loro: Paolo Belli, cantante italiano; Timothy Dalton, attore britannico; Anastasia Kuzmina, ballerina ucraina; Francesco Lollobrigida, politico italiano e ministro dell’Agricoltura del Governo Meloni; Dario Mangiaracina, cantautore siciliano; Rani Mukerji, attrice indiana; Franco Mussida, chitarrista e compositore italiano; Gary Oldman, attore inglese; Ronaldo de Assis Moreira, calciatore noto come Ronaldinho; Alena Seredova, modella e attrice ceca; Tullio Solenghi, attore italiano;

Anniversari di nascita 21 marzo

Gianfranco Funari, conduttore TV italiano;

Sant’Angela Merici;

Alda Merini, poetessa italiana;

Ayrton Senna, pilota F1;

Luigi Tenco, cantautore italiano.

Anniversari di morte 21 marzo

San Benedetto da Norcia, fondatore dell’ordine monastico dei Benedettini;

Leo Fender, imprenditore statunitense;

Antonio Guerra (detto Tonino), poeta e sceneggiatore italiano;

Pietro Mennea, atleta italiano.

Accadde oggi, 21 marzo

1413 – In Inghilterra inizia il regno di Enrico V.

1788 – Devastante incendio a New Orleans.

1804 – Napoleone promulga il Code civil des Français, primo tentativo di raccogliere tutto il diritto privato francese in un unico documento normativo.

1871 – Otto von Bismarck diventa cancelliere tedesco.

1919 – Nasce la Repubblica Sovietica Ungherese.

1933 – Viene completato il primo campo di concentramento nazista, quello di Dachau.

1935 – La Persia cambia nome e diventa Iran.

1952 – Massacro di Sharpeville in Sudafrica durante l’Apartheid, oltre 69 i manifestanti di colore uccisi dalla polizia durante la protesta del 21 marzo.

1990 – La Namibia ottiene l’indipendenza dal Sudafrica dopo settantacinque anni

1998 – L’ex magistrato del pool di Mani pulite Antonio Di Pietro fonda il partito Italia dei Valori.

2000 – Il 21 marzo Papa Giovanni Paolo II compie il suo primo viaggio ufficiale in Israele.

2006 – Viene fondato Twitter.

2010 – Approvazione di Obamacare, la riforma del sistema sanitario degli USA voluto da Barack Obama.