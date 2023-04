Il 22 aprile è la Giornata mondiale della Terra, un bene da tutelare

Santo, anniversari, ricorrenze ed eventi organizzati per il "World Earth Day": l'almanacco del giorno di QdS.it

Il 22 aprile 2023 si celebra la Giornata mondiale della Terra, ma non solo: ecco l’almanacco del giorno con santo, ricorrenze, compleanni e anniversari da ricordare.

Giornata mondiale della Terra 2023: storia ed eventi

La Giornata della Terra (“Earth Day” in lingua inglese) è una ricorrenza celebrata ogni anno il 22 aprile per sensibilizzare la popolazione e i Governi mondiali a una maggiore tutela dell’ambiente e alla salvaguardia della Terra.

Ad oggi, nel 2023, la celebrano ben 193 Paesi. Determinante per la nascita di questa Giornata mondiale dedicata alla Terra è stato un saggio ambientalista – pubblicato nel 1962 – dal titolo “Primavera silenziosa”, della biologa statunitense Rachel Carson. A proporre, nel corso di una conferenza dell’UNESCO a San Francisco nel 1969, l’istituzione di questa giornata a sfondo ambientale fu l’attivista per la pace John McConnell.

La Giornata della Terra venne per la prima volta celebrata il 4 ottobre 1969 (come movimento universitario, in sinergia con i movimenti ecologisti) e poi il 22 aprile 1970. Allora come oggi nel 2023, è un’occasione di confronto sulle tematiche ambientali, tanto tra i leader globali quanto tra i comuni cittadini che hanno a cuore il benessere del Pianeta.

Sono diversi gli eventi organizzati in giro per il mondo per celebrare questa giornata, da seminari e conferenze a eventi “plastic free” dedicati alla pulizia di strade e spiagge.

Cosa si celebra il 22 aprile, santo del giorno

Il 22 aprile non è solo la Giornata mondiale della Terra. La Chiesa Cattolica in questa giornata ricorda, tra gli altri, San Leonida, martire, e San Caio (Papa), ma anche il martire San Virginio.

Sempre nella stessa giornata, inoltre, in Francia e negli Stati Uniti è la “Festa della Segretaria” .

Compleanni, ricorrenze e anniversari

Sono diversi i nati del 22 aprile, che celebrano il proprio compleanno quando ricorre la Giornata mondiale della Terra. Tra loro: Ambra Angiolini, presentatrice e attrice italiana; Sergio Costa, politico italiano; Serena Dandini, autrice e conduttrice TV italiana; Anna Falchi, attrice e conduttrice italiana; Simonetta Izzo, attrice, regista e scrittrice italiana; Kakà, calciatore brasiliano (vero nome: Ricardo Izecson dos Santos Leite); Mara Maionchi, discografica italiana; Jack Nicholson, attore statunitense.

Anniversari di nascita

Isabella di Castiglia, regina spagnola;

James Stephen Fossett (noto come Steve Fosset), aviatore statunitense;

Jimmy il Fenomeno (Luigi Origene Soffrano), attore italiano;

Immanuel Kant, filosofo tedesco;

Lenin, statista russo;

Rita Levi Montalcini, scienziata italiana, premio Nobel;

Indro Montanelli, giornalista italiano;

Anne-Louise Germaine Necker, meglio nota come Madame de Staël, scrittrice.

Anniversari di morte

Richard Nixon, 37esimo presidente degli Stati Uniti;

Alida Valli, attrice italiana.

Accadde oggi, 22 aprile: gli anniversari della Giornata mondiale della Terra

Il 22 aprile 2023 ricorre la Giornata mondiale della Terra. Ecco alcuni anniversari per concludere l’almanacco del giorno.

1073 – Elezione di Papa Gregorio VII.

1500 – Il navigatore portoghese Pedro Álvares Cabral diventa il primo europeo ad avvistare le coste brasiliane.

1509 – Enrico VIII d’Inghilterra diventa re dopo la morte del padre.

1516 – Prima pubblicazione dell’Orlando Furioso di Ludovico Ariosto.

1529 – Con il Trattato di Saragozza Spagna e Portogallo dividono l’emisfero occidentale, indicando la linea di demarcazione a 297,5 leghe ad ovest delle Molucche. La Spagna cede una porzione maggiore di quella concordata con il Portogallo e, per questo, ottiene una ricompensa in denaro.

1867 – L’anarchico Pietro Acciarito tenta di uccidere Umberto I a Roma.

1914 – Negli Stati Uniti, il 22 aprile, il celebre campione Babe Ruth fa il suo esordio nel baseball professionistico.

1945 – Adolf Hitler, nascosto nel suo bunker, ammette la sconfitta e manifesta l’intenzione di suicidarsi.

1967 – Presentazione della Fiat 125 a Torino.

1970 – Il 22 aprile viene celebrata la prima Giornata Mondiale della Terra.

1988 – Affonda l’Athenian Venture nell’Oceano Atlantico.

1990 – Tentato golpe al presidente nigeriano Ibrahim Babangida.

2005 – Il presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi incarica il presidente del Consiglio uscente Silvio Berlusconi di formare un nuovo Governo.

2006 – Il 22 aprile Jalal Talabani, storico oppositore di Saddam Hussein, viene eletto per un secondo mandato presidenziale.

Immagine di repertorio