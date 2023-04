Giornata Mondiale della Terra, ecco gli appuntamenti Plastic Free in Sicilia

I volontari dell’associazione Plastic Free Onlus saranno impegnati a tutela dell’ambiente con 334 appuntamenti di pulizia, 14 in Sicilia

Un weekend interamente dedicato al nostro Pianeta con ben 334 appuntamenti di pulizia e preservazione dell’ambiente in contemporanea in tutta Italia che vedrà protagonista anche la Sicilia. È il programma pianificato dall’associazione Plastic Free Onlus, l’organizzazione di volontariato impegnata dal 2019 nel contrastare l’inquinamento da plastica, per celebrare la “Giornata Mondiale della Terra”.

Il programma nazionale

Oltre 25mila volontari in campo con l’ambizioso obiettivo di rimuovere 500 tonnellate di plastica e rifiuti dispersi nell’ambiente. Una mobilitazione di massa per sensibilizzare cittadini, istituzioni e imprese sul grave problema dell’inquinamento legato all’abbandono di rifiuti nell’ambiente.

Il programma nazionale degli eventi previsti per il weekend del 22-23 aprile, è stato presentato a Palazzo Madama. “L’interesse del Governo sul tema della dispersione dei rifiuti è elevato e l’aver dedicato un ministero al mare, dove tutto inevitabilmente confluisce, ne è la riprova – ha dichiarato il Senatore Maurizio Gasparri, vicepresidente del Senato, il quale ha tenuto a battesimo l’iniziativa a Palazzo Madama -. Le Istituzioni, però, non devono lasciare sole le associazioni negli sforzi che lodevolmente compiono ma che non possono essere risolutivi della problematica. È necessario intervenire sulle normative per aggiornarle, accompagnando i cittadini nei cambiamenti delle modalità di consumi. Interventi che si rende necessari attuare a livello globale per far sì di compiere davvero un cambiamento efficace”.

Le parole del presidente di Plastic Free Onlus

“L’amore per la propria terra passa attraverso gesti concreti come quello di ripulire l’ambiente dalla plastica e dai rifiuti dispersi o di piantumare nuovi alberi per donare ossigeno al Pianeta – ha detto dal canto suo Luca De Gaetano, presidente di Plastic Free Onlus -. Grazie alla determinazione dei nostri volontari, il 22-23 aprile saremo in centinaia di appuntamenti in contemporanea in tutta Italia, da nord a sud, per sensibilizzare i nostri concittadini alle gravi conseguenze che l’abbandono di plastica e rifiuti provoca quotidianamente nelle nostre vite, magari senza accorgercene. Un impegno e una attenzione costante oggi, ci permetteranno di avere un Pianeta domani”.

Gli appuntamenti in Sicilia

In Sicilia, l’appuntamento è nelle seguenti località: Maddalusa – Foce del fiume Akragas, (Agrigento); Canicattì (AG); spiaggia Di Porto Palo, Menfi (AG); Licata (AG); Sciacca (AG); Caltanissetta; Mascali (CT); Parco Ecologico di Castell’Umberto (ME); Palermo; Demanio Forestale di Randello, Ragusa; Augusta (SR); Avola (SR); Castelvetrano (TP); Erice (TP).

“L’inquinamento da plastica è ormai un problema che non possiamo più ignorare perché l’impatto sull’ambiente è sempre più pressante – ha aggiunto Michela Scollo, referente Plastic Free nel ragusano -. Fortunatamente esistono realtà come Plastic Free che ci fanno ben sperare per il futuro, persone comuni che decidono di utilizzare una parte del loro tempo per ripulire il nostro Pianeta.

In questi anni abbiamo cercato di sensibilizzare i ragazzi, anche attraverso incontri nelle scuole, sull’importanza di questa tematica. Ma si sa, le cattive abitudini sono dure a morire, per questo motivo la cosa più intelligente da fare è abituare i ragazzi, fin dalla più tenera età, a comportarsi in un certo modo, per far sì che possano camminare nel mondo senza distruggerlo. L’obiettivo ultimo dovrebbe essere quello di far salvaguardare la terra a loro stessi, in modo del tutto spontaneo.