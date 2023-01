Almanacco 26 gennaio, l’omicidio di Mario Francese e la morte di Kobe Bryant

Dall'omicidio del giornalista Mario Francese al tragico incidente che ha ucciso la star Kobe Bryant: l'almanacco del giorno con santo, ricorrenze, compleanni e anniversari del giorno.

Il 26 gennaio è il 26º giorno del calendario gregoriano e mancano 339 giorni alla fine dell’anno appena iniziato: ecco l’almanacco del giorno con santo, anniversari, compleanni e ricorrenze da ricordare.

Cosa si celebra il 26 gennaio: santo e ricorrenze

Il santo del giorno del 26 gennaio è San Geminiano di Modena, ma la Chiesa Cattolica ricorda anche i Santi Timoteo e Tito (vescovi e discepoli di San Paolo) e Santa Paola Romana.

In Italia, il 26 gennaio ricorre la Giornata nazionale della memoria e del sacrificio degli Alpini. In più, nello stesso giorno si celebrano l’Australia Day, in ricordo dello sbarco della First Fleet nella Baia di Sydney, il Giorno della protezione del patrimonio culturale in Giappone e il Giorno della Repubblica in India.

Compleanni e anniversari

Sono diversi i nati del 26 gennaio, che celebrano quindi il loro compleanno in questa giornata di fine gennaio. Tra loro: Corrado Augias, giornalista, scrittore e conduttore TV; Daniele Luttazzi, comico italiano; José Mourinho, ex calciatore e allenatore portoghese; Peter Sagan, ciclista slovacco; Alessandra Sensini, atleta e campionessa italiana di Windsurf; Nadia Urbinati, politologa e giornalista italiana naturalizzata statunitense; Ivan Zazzaroni, giornalista sportivo e personaggio televisivo italiano.

Si ricordano, inoltre, gli anniversari di morte di Mario Francese, giornalista italiano e vittima di mafia, e di Kobe Bryant, campione di pallacanestro scomparso in un tragico incidente a inizio 2020.

Accadde oggi, 26 gennaio

447: Un terremoto fa crollare il Lungo muro del Chersoneso e danneggia Costantinopoli.

1531: Un violento terremoto e uno tsunami colpiscono Lisbona. Migliaia le vittime.

1699: Trattato di Karlowitz segna l’inizio della nuova pace tra la Lega Santa (papa Innocenzo XI, Spagna, Portogallo, confederazione polacco-lituana, Genova, Venezia, Granducato di Toscana e Savoia) e Impero Ottomano.

1838: Il Tennessee emana la prima legge proibizionista negli USA.

1924: Pietrogrado (l’attuale San Pietroburgo) diventa Leningrado in onore di Vladimir Il’ič Ul’janov (Lenin), morto due giorni prima.

1950: Il 26 gennaio l’India promulga la sua costituzione repubblicana e celebra il giuramento del suo primo presidente, Rajendra Prasad.

1979: Viene ucciso il giornalista siciliano Mario Francese a Palermo. Noto per aver svelato i “segreti” di Toto Riina e dei Corleonesi, al tempo al comando di Cosa nostra, è una vittima di mafia.

1986: Golpe in Uganda: Yoweri Museveni diventa il nuovo capo di Stato.

1988: Prima del celebre musical Il Fantasma dell’Opera a Broadway.

1991: Un colpo di Stato in Somalia rovescia il governo di Mohammed Siad Barre, a capo del paese dal 1969.

1994: Silvio Berlusconi annuncia l’inizio della sua carriera politica.

2009: Scoppia una rivolta ad Antananarivo, in Madagascar, e inizia una crisi politica.

2020: La leggenda dell’NBA Kobe Bryant muore in un incidente in elicottero assieme alla figlia Gianna e altre 7 persone.

Immagine di repertorio