27 aprile, Giornata mondiale del Disegno ma anche per la sicurezza sul lavoro

Il 27 aprile è il 117º giorno del calendario gregoriano e mancano 248 giorni alla fine dell’anno: ricorrono la Giornata mondiale per la sicurezza e la salute sul lavoro e la Giornata Mondiale del Disegno; inoltre, la Chiesa Cattolica ricorda San Simeone, vescovo e martire.

Cosa si celebra il 27 aprile

Il 27 aprile è la Giornata mondiale per la sicurezza e la salute sul lavoro, occasione per riflettere sull’importanza della sicurezza nei luoghi di lavoro e della tutela dei lavoratori, tema particolarmente rilevante in un momento in cui il numero delle morti bianche è in costante aumento. In più, è anche la Giornata Mondiale del Disegno.

La Chiesa Cattolica, invece, ricorda San Simeone e quindi chiunque porti questo nome festeggia il proprio onomastico.

Due Paesi, Sierra Leone e Togo, celebrano la Festa dell’Indipendenza, mentre il 27 aprile in Cile è la Día del carabinero (cioè il giorno dei carabinieri).

Compleanni e anniversari

Sono diverse le persone nate il 27 aprile, che in questa giornata di fine mese e sotto il segno del Toro festeggiano il proprio compleanno. Tra loro: Vittorio Cecchi Gori, imprenditore e politico italiano; Graziano Delrio, politico; Chiara Gamberale, scrittrice e conduttrice radio e TV; Riccardo Iacona, giornalista e conduttore TV; Orazio Schillaci, medico e accademico italiano, ministro della Salute del Governo Meloni.

Anniversari di nascita

Ulysses Simpson Grant, politico e 18esimo presidente degli Stati Uniti;

Lelio Luttazzi, musicista, compositore, attore e conduttore TV italiano;

Maria Cristina delle Due Sicilia, regina spagnola;

Samuel Morse, inventore del telegrafo;

Moana Pozzi, pornostar italiana;

Renato Rascel, comico italiano;

Herbert Spencer, filosofo inglese.

Anniversari di morte

Vujadin Boskov, ex calciatore e allenatore di calcio serbo;

Carlo Felice di Savoia, monarca italiano;

Carlos Castañeda, scrittore peruviano;

Ralph Waldo Emerson, saggista e poeta statunitense;

Antonio Gramsci, politico italiano;

Ferdinando Magellano, esploratore e navigatore portoghese.

Accadde oggi: 27 aprile

1521 – Uccisione di Ferdinando Magellano da parte dei nativi filippini.

1667 – John Milton, in assoluta povertà, vende per appena 10 sterline i diritti del suo celebre “Paradiso Perduto”.

1840 – Viene posta la prima pietra del Palazzo di Westminster.

1861 – Secessione della Virginia Occidentale dalla Virginia.

1901 – Parte il Giro d’automobilistico d’Italia.

1950 – Gérard Blitz fonda l’associazione Club Méditerranée.

1960/1961 – Il Togo ottiene l’indipendenza dalla Francia. L’anno successivo, sempre il 27 aprile, anche la Sierra Leone ottiene l’indipendenza dal Regno Unito.

1981 – A Palermo si conclude il primo congresso del partito Socialista Italiano. Bettino Craxi viene confermato come segretario.

1992 – Nasce la Repubblica Federale di Jugoslavia.

1999 – Il 27 aprile è il giorno del Massacro di Meja, costato la vita a 275 civili uccisi dalle truppe serbe.

2006 – A New York inizia la costruzione della Freedom Tower, parte del nuovo World Trade Center.

2018 – Il presidente nordcoreano Kim Jong-un incontra il presidente sudcoreano Moon Jae-in.

