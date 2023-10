Almanacco del 28 ottobre: santo del giorno, compleanni e anniversari

Ecco cosa si celebra nella giornata del 28 ottobre, dal santo del giorno alle ricorrenze in tutte le parti del mondo.

Il 28 ottobre è il 301º giorno del calendario gregoriano e mancano 64 giorni alla fine dell’anno: ecco l’almanacco di oggi con santo del giorno (e relativo onomastico), compleanni e anniversari.

Cosa si celebra il 28 ottobre: santo del giorno e giornate

Il 28 ottobre la Chiesa Cattolica ricorda i Santi Simone (“Zelota”) e Giuda (Taddeo), due apostoli di Gesù ed entrambi martiri del Vangelo. Simone, soprannominato “cananeo” o “zelota” (cioè zelante) per indicare la sua appartenenza all’ala più oltranzista dello schieramento religioso ebraico, compare al decimo posto nella lista degli Apostoli composta dall’evangelista Matteo. Giuda – al quale ci si appella in situazioni disperate – avrebbe evangelizzato la Palestina, la Siria e la Mesopotamia, prima di morire, anche lui martire, a Edessa.

Nella stessa giornata si celebra anche l’International Animation Day, un momento per celebrare l’animazione e il grande contributo che quest’arte ha dato alla cultura popolare. In Grecia, si ricorda anche il “Giorno del NO“, cioè la data in cui – nel 1946 – il primo ministro greco rifiutò di lasciar entrare in Grecia le truppe fasciste di Benito Mussolini.

Compleanni, ricorrenze e anniversari

Sono diversi i nati del 28 ottobre. Tra loro: Mahmoud Ahmadinejad, ex presidente iraniano; Diego Bianchi, giornalista e conduttore TV; Bill Gates, imprenditore e fondatore della Microsoft; Benjamin Harper, cantante californiano; Joaquin Phoenix, attore statunitense; Eros Ramazzotti, cantautore italiano; Julia Roberts, celebre attrice.

Tra gli anniversari di morte da ricordare c’è quello di John Locke, noto filosofo inglese scomparso nel 1794.

Accadde oggi, 28 ottobre

L’almanacco del giorno del 28 ottobre si conclude con una serie di anniversari.

306: Massenzio si autoproclama imperatore romano.

312: Costantino il Grande diventa unico sovrano dell’Impero Romano d’Occidente dopo aver sconfitto Massenzio nella battaglia di Ponte Milvio.

1344: Crociata di Smirne, sconfitta per i turchi.

1492: Colombo scopre Cuba.

1918: La Cecoslovacchia proclama la propria indipendenza dall’impero austro-ungarico.

1922: Dal 27 al 31 ottobre si svolge la Marcia su Roma, che porterà Benito Mussolini al potere.

1940: Il primo ministro greco Ioannis Metaxas si rifiuta di far entrare nel territorio le truppe fasciste di Mussolini.

1944: L’Ucraina viene liberata dall’assedio nazista.

1958: Inizia il pontificato di papa Giovanni XXIII, Angelo Roncalli, soprannominato il “Papa Buono”.

1962: Fine della crisi dei missili di Cuba.

1990: Prime elezioni multipartitiche in Georgia.

2007: Cristina Fernández de Kirchner viene eletta per la prima volta presidente dell’Argentina.

2018: Jair Messias Bolsonaro diventa il 38° presidente del Brasile.