Il 29 aprile si celebra la Giornata mondiale della danza: l’almanacco

Santa Caterina da Siena e Giornata mondiale della danza: l'almanacco del giorno con anniversari e ricorrenze.

Il 29 aprile è il 119º giorno del calendario gregoriano e mancano 246 giorni alla fine dell’anno: si celebra la Giornata mondiale della danza.

Ecco l’almanacco del giorno con santo, ricorrenze, anniversari e altre curiosità sulla giornata.

Cosa si celebra il 29 aprile

Come già accennato, il 29 aprile è la Giornata mondiale della danza: istituita nel 1982 per iniziativa del Comitato Internazionale della Danza dell’Istituto Internazionale del Teatro (Iti-Unesco), commemora la nascita del grande coreografo Jean-Georges Noverre.

Nella stessa giornata, in Israele si svolge una Giornata in memoria della Shoah (commemorazione dell’anniversario della rivolta del Ghetto di Varsavia); in Giappone, invece, è lo Shōwa Day, festa organizzata in occasione del compleanno dell’imperatore Shōwa, regnante dal 1926 al 1989.

Il santo del giorno del 29 aprile è Santa Caterina da Siena. Ultima dei 25 figli del tintore Jacopo Benincasa, a 20 anni fu protagonista di un’apparizione di Gesù con Maria. Da allora si dedicò interamente al rinnovamento della Chiesa. Canonizzata nel 1491, è stata dichiarata patrona d’Italia assieme a San Francesco d’Assisi nel 1939.

Compleanni, anniversari, ricorrenze

Sono diversi i nati del 29 aprile, che in questa giornata di fine mese celebrano il proprio compleanno. Tra loro: Andre Kirk Agassi, ex tennista; Jonàs Ramìrez, attore spagnolo; Daniel Day-Lewis, attore inglese; Sara Errani, tennista italiana; Luca Laurenti, conduttore TV e musicista italiano; Zubin Mehta, direttore d’orchestra; Michelle Pfeiffer, attrice statunitense; Sveva Sagramola, conduttrice TV; Uma Thurman, attrice statunitense.

Anniversari di nascita

Duke Ellington, pianista jazz statunitense;

Hirohito, imperatore giapponese;

Enrico Mattei, imprenditore italiano e fondatore di Eni.

Anniversari di morte

Alfred Hitchcock, regista celebre per i film thriller;

Ludwig Wittgenstein, filosofo austriaco.

Accadde oggi, 29 aprile

1587– Francis Drake affonda la flotta spagnola nel porto di Cadice.

1661 – La Cina della Dinastia Ming occupa Taiwan.

1770 – L’esploratore James Cook scopre Botany Bay, in Australia.

1945 – Liberazione del Campo di concentramento di Dachau. Adolf Hitler, sempre il 29 aprile di quell’anno, sposa Eva Braun.

1961 – Debutto musicale di Luciano Pavarotti nel ruolo di Rodolfo de “La Bohème”.

1974 – Il presidente Nixon annuncia la diffusione della trascrizione dei nastri relativi allo scandalo Watergate.

1975 – Il 29 aprile lo studente 19enne Sergio Ramelli, militante del Fronte della Gioventù, muore in seguito all’aggressione (avvenuta circa un mese prima) da parte di un gruppo di militanti della sinistra extraparlamentare.

2011 – William, duca di Cambridge sposa Kate Middleton.

2013 – Schianto del Volo National Airlines 102, 7 le vittime.

2017 – La Turchia blocca l’accesso a Wikipedia.

