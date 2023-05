Il 6 maggio ricorre la Giornata “contro le diete”: ecco di cosa si tratta

Due giornate mondiali, ma non solo: l'almanacco del giorno con santi, anniversari, compleanni e ricorrenze da ricordare.

Il 6 maggio è il 126º giorno del calendario gregoriano e mancano 239 giorni alla fine dell’anno: si celebrano la Giornata internazionale contro le diete e la Giornata mondiale del colore.

Ecco l’almanacco del giorno con santi, ricorrenze e anniversari da ricordare.

Cosa si celebra il 6 maggio

Sono due le giornate internazionali celebrate il 6 maggio: la Giornata internazionale contro le diete – una ricorrenza fissata contro la dieta intesa come “ossessione” finalizzata al dimagrimento e fatta solo di restrizioni e non da libere scelte salutari – e la Giornata mondiale del colore (World Kids Colouring Day).

In più, in Bulgaria si celebra la Festa delle Forze armate, mentre in Libano e Siria ricorre la Festa dei martiri (per ricordare i nazionalisti Ahmed Cemal Pascià, giustiziati dall’allora governatore locale ottomano nel 1916).

I santi del giorno del 6 maggio sono Santa Giuditta Martire e San Pietro Nolasco.

Compleanni, ricorrenze e anniversari

Sono tanti i nati del 6 maggio, che celebrano in questa giornata il loro compleanno. Tra loro: Tony Blair, ex Primo Ministro britannico e politico inglese; George Clooney, attore statunitense; Alessandra Ferri, ballerina italiana; Giovanni Rezza, epidemiologo italiano; Andrea Scanzi, giornalista, scrittore e conduttore TV italiano;

Anniversari di nascita 6 maggio

Rubin Carter, ex pugile statunitense;

Maximilien Robespierre, rivoluzionario francese;

Sigmund Freud, psicoanalista austriaco;

Rodolfo Valentino, attore italiano;

George Orson Welles, attore e regista statunitense.

Anniversari di morte 6 maggio

Giulio Andreotti, politico italiano scomparso nel 2013;

Marlene Dietrich, attrice tedesca;

Maurice Maeterlinck, poeta e scrittore Premio Nobel;

Maria Montessori, educatrice italiana e prima donna a laurearsi in Medicina in Italia;

Henry David Thoreau, filosofo e scrittore statunitense.

Accadde oggi, 6 maggio

1527 – I Lanzichenecchi, truppe tedesche al servizio di Carlo V d’Asburgo, saccheggiano Roma. Per alcuni storici, l’evento segna la fine del Rinascimento.

1536 – Il sovrano Enrico VII ordina la traduzione in lingua inglese della Bibbia per tutte le chiese del regno.

1816 – Fondazione dell’American Bible Society a New York.

1840 – In Inghilterra “nasce” il primo francobollo: il Penny Black.

1851 – Viene brevettato il frigorifero.

1889 – Il 6 maggio la Torre Eiffel apre al pubblico.

1906 – In Sicilia si corre la prima edizione della corsa automobilistica “Targa Florio”.

1944 – Gandhi esce dalla prigione.

1962 – Antonio Segni viene eletto quarto presidente della Repubblica Italiana.

1994 – La regina Elisabetta II e il presidente francese François Mitterrand inaugurano l’Eurotunnel sotto La Manica.

2006 – Muore Lillian Asplund, l’ultima testimone oculare della tragedia del RMS Titanic.

2023 – Incoronazione di Carlo III del Regno Unito.

