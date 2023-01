Almanacco 6 gennaio, con l’Epifania finiscono le Feste: gli anniversari e i compleanni da ricordare

L'omicidio di Piersanti Mattarella, i compleanni di alcuni amati cantanti italiani e la festa della Befana: ecco l'almanacco del 6 gennaio.

Il 6 gennaio è il 6º giorno del calendario gregoriano e mancano 359 giorni alla fine dell’anno appena cominciato: ecco l’almanacco del giorno dell’Epifania con feste, ricorrenze, compleanno e anniversari da ricordare.

Cosa si celebra il 6 gennaio

Il 6 gennaio per la Chiesa Cattolica è il giorno dell’Epifania, quello della rivelazione di Dio incarnato come Cristo (teofania) e che ricorda l’arrivo dei Magi al cospetto di Gesù appena nato. Nella Chiesa ortodossa, che segue un calendario liturgico diverso, è il giorno della Vigilia di Natale.

In Italia, in questa stessa giornata è anche la festa della Befana e in tutto il Paese si organizzano fiere, eventi e momenti dedicati ai più piccoli che ricevono la famosa “calza” piena di dolci o (se non si sono comportati bene) carbone. In più, è la Giornata Missionaria dei Ragazzi e in Iraq è anche la Giornata delle Forze armate.

Compleanni e anniversari

Sono diversi i nati VIP del 6 febbraio, che festeggiano il proprio compleanno nel giorno dell’Epifania. Tra loro: Adriano Celentano, il celebre cantante noto come “il ragazzo della via Gluck”; Paolo Conte, musicista e cantautore italiano; Nigella Lucy Lawson, giornalista, conduttrice TV e chef inglese; Filippo Neviani, in arte Nek, cantante italiano; Edoardo Ponti, regista italiano; Irina Shayk, top model.

Si ricorda in questa giornata anche l’anniversario di morte di Piersanti Mattarella, politico (fratello dell’attuale presidente Sergio Mattarella) e vittima di mafia. In più, il 6 gennaio è anche l’anniversario di morte di Louis Braille, a cui si deve l’invenzione dell’alfabeto tattile per gli ipovedenti, e quello di nascita della celebre Giovanna d’Arco. Accadde oggi, 6 gennaio

L’almanacco del giorno dell’Epifania si conclude con una serie di anniversari da ricordare.

1066: Il conte di Wessex, Harold Godwinson, diventa re con il nome di Arnoldo II.

1412: Nasce Giovanna d’Arco, la “pulzella d’Orléans” e martire francese venerata come santa dalla Chiesa Cattolica.

1492: La Reconquista si conclude con la caduta di Granada e il ritorno dei sovrani cattolici Ferdinando d’Aragona e Isabella di Castiglia.

1838: Primo test di successo del telegrafo elettrico di Samuel Morse.

1907: Maria Montessori apre la sua prima scuola e centro di cura per la classe operaia a Roma.

1912: Il New Mexico diventa il 47esimo membro degli Stati Uniti d’America.

1919: Muore il presidente degli USA Theodore Roosevelt.

1925: In Italia nasce il primo Governo italiano con soli fascisti, guidato da Benito Mussolini.

1929: Madre Teresa completa la sua missione di assistenza ai poveri con l’arrivo a Calcutta.

1950: Il Regno Unito riconosce ufficialmente la Repubblica Popolare Cinese.

1980: Cosa nostra uccide Piersanti Mattarella, allora presidente della Regione Siciliana.

1989: All’età di 87 anni muore l’imperatore giapponese Hirohito.

1992: Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite condanna il trattamento dei palestinesi da parte di Israele.

2021: Protesta e occupazione degli edifici federali a Washington da parte dei sostenitori di Donald Trump dopo la vittoria di Joe Biden alle elezioni presidenziali del 2020.

Immagine di repertorio