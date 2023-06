Almanacco 6 giugno: santi, ricorrenze, compleanni e anniversari

Dal D-Day al compleanno di morte di Bob Kennedy: tutte le curiosità sulla giornata del 6 giugno nell'almanacco del giorno di QdS.

Il 6 giugno è il 157º giorno del calendario gregoriano e mancano 208 giorni alla fine dell’anno: ecco l’almanacco del giorno con santi, ricorrenze, compleanni e anniversari da ricordare.

Cosa si celebra il 6 giugno

Nella sesta giornata di giugno la Chiesa Cattolica ricorda San Norberto Vescovo, fondatore dell’Ordine dei Premostratensi.

Il 6 giugno non ci sono particolari giornate mondiali fisse da ricordare. Tuttavia, in Svezia è Festa nazionale e, inoltre, ricorrono il Giorno del Queensland e il Giorno della memoria in Corea del Sud. Ai tempi dell’antica Roma, in questa giornata si ricordava l’Incoronazione del Colosso di Nerone.

Compleanni, ricorrenze, anniversari

Sono diversi i nati del 6 giugno, che in questa giornata celebrano il proprio compleanno sotto il segno dei Gemelli. Tra loro: Bjorn Borg, tennista svedese; Giovanni Clerici, ex tennista, giornalista e scrittore; Claudia Galanti, modella e showgirl; Paul Giamatti, attore; Enrico Giovannini, economista italiano; Devis Mangia, allenatore di calcio italiano; Domenico Luca Marco Minniti, politico italiano; Gennaro Sangiuliano, giornalista e saggista italiano; Tommie Smith, ex atleta statunitense; Steven Siro Vai, chitarrista statunitense;

Anniversari di nascita 6 giugno

Pierre Corneille, drammaturgo francese;

Thomas Mann, scrittore tedesco, Premio Nobel;

Aleksandr Puskin, poeta, scrittore e drammaturgo russo;

Diego Rodriguez de Silva y Velazquez, pittore spagnolo.

Anniversari di morte 6 giugno

Italo Balbo, politico, militare e aviatore italiano;

Anne Bancroft, attrice;

Camillo Paolo Filippo Giulio Benso, Conte di Cavour, statista italiano;

Gerhart Johann Robert Hauptmann, poeta, scrittore e drammaturgo tedesco, Premio Nobel;

Carl Gustav Jung, psicologo svizzero;

Robert “Bob” Kennedy, politico statunitense;

Ronald Reagan, 40esimo presidente USA;

Accadde oggi, 6 giugno

1508 – Massimiliano I d’Asburgo viene sconfitto in Friuli ed è costretto a cedere diversi territori a Venezia.

1809 – La Svezia promulga la sua Costituzione.

1833 – Il presidente statunitense Andrew Jackson è il primo presidente a viaggiare in treno.

1859 – Il Queensland diventa una colonia separata. La Regina Vittoria firma l’accordo.

1912 – Incredibile eruzione di Novarupta in Alaska, la seconda più grande della storia.

1933 – Il 6 giugno a Camden (New Jersey) apre il primo drive-in.

1944 – D-Day, avviene lo sbarco degli alleati in Normandia.

1968 – Omicidio di Robert Kennedy, ferito nella notte tra il 5 e il 6 giugno e morto a 42 anni al Good Samaritan Hospital.

1974 – La Svezia diventa una monarchia parlamentare e introduce una nuova Costituzione.

1982 – Inizia l’Operazione Pace di Sharon in Galilea.

2012 – Ultimo transito di Venere sulla traiettoria solare del XXI secolo.

