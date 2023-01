Almanacco 9 gennaio: santo del giorno, ricorrenze e anniversari

Almanacco del giorno del 9 gennaio: ecco il santo, gli anniversari, i compleanni e le ricorrenze della giornata.

Il 9 gennaio è il nono giorno del calendario gregoriano e mancano ancora 356 giorni alla fine dell’anno appena iniziato: ecco l’almanacco del giorno con santo, anniversari, compleanni e ricorrenze da ricordare.

Cosa si celebra il 9 gennaio: santo e ricorrenze

Il 9 gennaio la Chiesa Cattolica ricorda San Marcellino di Ancona, vescovo italiano onorato come santo e ricordato – secondo la testimonianza di San Gregorio Magno – per aver salvato la sua città da un incendio.

Nel Connecticut, negli Stati Uniti, dal 1788 è il Ratification Day. In Brasile, invece, è il Giorno del “resterò”, che ricorda quando il principe portoghese Pedro decise di restare in Brasile nel 1822, disobbedendo al re e avviando di fatto il processo d’indipendenza del Paese. Non si segnalano giornate internazionali di rilievo.

Compleanni e anniversari

Sono diversi i nati del 9 gennaio. Tra loro: Joan Baez, cantante folk statunitense; Lara Fabian, cantante; Marta Fascina, politica italiana; Massimiliano Fuksas, architetto italiano noto a livello internazionale; Gennaro Gattuso, allenatore ed ex calciatore; Leo Gullotta, attore e comico siciliano; Kate Middleton, reale inglese e attuale principessa del Galles in quanto consorte del principe William; James Patrick Page (Jimmy Page), chitarrista statunitense; Giovanni Pietro Damian, in arte Sangiovanni, cantante; Alvaro Soler, cantante spagnolo; Anna Tatangelo, cantante e personaggio televisivo italiano; Ekaterina Vaganova, ballerina russa.

In più, è anche l’anniversario di nascita della scrittrice Simone de Beauvoir.

Accadde oggi, 9 gennaio

1448: A Milano si tiene la prima lotteria italiana.

1788: Il Connecticut diventa il quinto Stato a entrare a far parte degli USA.

1878: Muore Vittorio Emanuele II di Savoia, primo re d’Italia, e viene incoronato Umberto I.

1912: I Marines statunitensi invadono l’Honduras.

1913: Il 9 gennaio, in California, nasce il 37esimo presidente degli USA, Richard Nixon.

1937: Mussolini bandisce i matrimoni misti tra coloni e donne abissine nell’Etiopia, occupata qualche anno prima.

1951: A New York viene inaugurata la sede ufficiale delle Nazioni Unite.

1957: Il premier britannico Anthony Eden si dimette dopo il fallimento diplomatico della crisi di Suez.

1960: In Egitto inizia la costruzione della Diga di Assuan.

1991: Occupazione di Vilnius dalle forze sovietiche, con l’obiettivo di fermare l’indipendenza del Paese.

2005: Maḥmūd ‘Abbās (Abu Mazen) succede a Yasser Arafat come presidente dell’Organizzazione per la liberazione della Palestina (Olp).

2007 – Steve Jobs presenta il primo modello dell’iPhone.

