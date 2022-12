Leo Gullotta celebra i 60 anni di carriera, dagli esordi al Fortino al successo

Uno degli attori siciliani più conosciuti di sempre, un comico dalla carriera unica e costellata di enormi successi: Leo Gullotta arriva a 60 anni di carriera.

Ben 60 anni di carriera per il celebre Leo Gullotta, un talento siciliano che nel 2022 celebra un traguardo importante e ripercorre le tappe più importanti del suo percorso nella biografia “Leo Gullotta, la serietà del comico”, scritta assieme ad Andrea Ciaffaroni.

Leo Gullotta, il comico racconta i 60 anni di carriera

Nato a Catania il 9 gennaio del 1946 e ultimo di ben 6 figli, Salvatore Leopoldo Gullotta (meglio conosciuto come Leo) ha trascorso praticamente tutta la vita nel mondo dello spettacolo tra cinema, teatri e televisione. Conosciuto principalmente come attore comico, è anche doppiatore e imitatore esperto.

Dove è iniziato tutto? Lo spiega lo stesso attore in occasione dell’anniversario dei 60 anni di carriera. Una carriera che si direbbe iniziata quasi “per gioco”. Leo Gullotta ha infatti raccontato che tutto è cominciato con un semplice corso del Centro Universitario Teatrale.

Incuriosito dal manifesto che pubblicizzava l’iniziativa e dalla fila di universitari (più grandi di Leo Gullotta al tempo) che lo osservavano, il giovane futuro attore ha ceduto alla tentazione di iscriversi e ha avviato così la sua “storia d’amore” con il teatro.

Grazie a un semplice corso, è nata la passione di una vita e che ha portato Leo Gullotta dal Fortino (noto quartiere di Catania dove l’attore è cresciuto) in giro per l’Italia e non solo. La sua carriera è costellata da innumerevoli successi, ruoli importanti, premi e riconoscimenti. Tra questi si ricordano, a titolo di esempio, 3 David di Donatello (come Miglior attore non protagonista in “Il camorrista”, “La scorta” e “Un uomo perbene”); due Nastri d’Argento, un Globo d’Oro per “Un uomo perbene”, l’Oscar TV – Premio Regia Televisiva 2005 per la fiction “Il cuore nel pozzo” e i Premi Speciali Vittorini e “Angelo Musco” nel 2011 e nel 2014.

Le chiavi del successo

“Studio e volontà sono le due cose mi hanno sempre guidato”. Queste sono le parole di Leo Gullotta all’Ansa per l’anniversario dei 60 anni di carriera.

Tanta umiltà, simpatia e capacità di affrontare gli sforzi di una carriera molto particolare hanno portato il catanese a diventare uno dei volti più conosciuti del mondo dello spettacolo italiano.

In foto, Leo Gullotta in “Nuovo Cinema Paradiso” (1988). Da Wikipedia.