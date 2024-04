Anziano si fa male a cinque chilometri dalle Gole dell’Alcantara: trasportato in ospedale con l’elisoccorso

Gli aerosoccorritori hanno raggiunto l’infortunato, una persona anziana, provvedendo ad adagiarlo e immobilizzare su barella che, mediante verricello in dotazione all’elicottero, è stato issato a bordo e trasferito, immediatamente, presso l’ospedale Cannizzaro di Catania

In data odierna, alle ore 9:30, presso la centrale operativa dei Vigili del fuoco di Messina è pervenuta richiesta dal NUE (Numero Unico Emergenza) per soccorso persona in zona impervia a cinque chilometri dalle Gole dell’Alcantara nella giurisdizione del Comune di Motta Camastra. Immediatamente è stata inviata una squadra VVF del distaccamento di Letojanni e precauzionalmente anche un elicottero dei vigili del fuoco, “Drago 148” con personale aereo soccorritore dal nucleo elicotteri di Fontanarossa Catania.

Gole dell’Alcantara, anziano immobilizzato sulla barella

Gli aerosoccorritori hanno raggiunto l’infortunato, una persona anziana, provvedendo ad adagiarlo e immobilizzare su barella che, mediante verricello in dotazione all’elicottero, è stato issato a bordo e trasferito, immediatamente, presso l’ospedale Cannizzaro di Catania per gli accertamenti e le cure del caso.

“La disavventura incorsa stamattina a un anziano, soccorso in territorio di Francavilla di Sicilia (Messina) da un elicottero dei Vigili del fuoco e trasportato in ospedale a Catania, non è avvenuta nelle Gole dell’Alcantara, ma molto distante dal sito turistico”. Lo precisa uno dei proprietari del Parco botanico e geologico delle Gole, Alessandro Vaccaro, sottolineando che “l’importante intervento è avvenuto a cinque chilometri di distanza delle Gole, il cui territorio ricade nel Comune di Motta Camastra”.

“Siamo sempre grati ai Vigili del fuoco – ha aggiunto Vaccaro – per la preziosa opera svolta con grande professionalità e ci rendiamo conto che queste imprecisioni sono possibili, ma chiediamo, se possibile, maggiore attenzione perché possono provocare danni d’immagine ed economici all’intera Valle”.

