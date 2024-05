Caso Cuffaro, Schifani: “Certe dichiarazioni lasciano un senso di amarezza”

L'intervento del presidente della Regione siciliana dopo quanto accaduto nei giorni scorsi

Dopo gli interventi, tra gli altri, di Matteo Renzi e il sindaco di Palermo Roberto Lagalla sul caso Totò Cuffaro, è tornato a parlare dell’argomento anche Renato Schifani, presidente della Regione. “Se certe affermazioni fossero state pronunciate prima della chiusura delle liste sarei stato più contento. Averle fatte dopo lascia un senso di amarezza” – ha affermato il presidente della Regione siciliana.

Caso Totò Cuffaro, l’intervento di Renato Schifani

Successivamente, Renato Schifani ha ampliato il suo pensiero sulla posizione politica di Totò Cuffaro alle prossime elezioni europee, in programma per inizio giugno. “Cuffaro è un cittadino che ha espiato la pena, è stato riabilitato – ha aggiunto il presidente della Regione, Schifani. “In queste settimane è stato oggetto di attacchi che secondo me sono andati oltre. Di fatto, quasi messa alla gogna una intera forza politica pienamente legittima, fatta da migliaia di elettori, da una classe dirigente che conosco e apprezzo e da assessori eccellenti in giunta. Ho assistito a uno scenario che non mi è affatto piaciuto”.