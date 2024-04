Catania, ubriaco alla guida di un camion: fermato e denunciato un 53enne

Confuso e scontroso, l'uomo pretendeva di imbarcarsi per Genova

A Catania, i carabinieri hanno denunciato un autotrasportatore di 53 anni originario di Pedara. L’uomo, era alla guida del camion da ubriaco. Fermato dopo i controlli al porto, all’autista è stata ritirata la patente. Per lui, è inoltre scattato il deferimento all’Autorità Giudiziaria.

Guida il camion da ubriaco: autista denunciato

Intorno alla mezzanotte, la Centrale Operativa dei Carabinieri di Catania ha ricevuto una richiesta di intervento da parte degli addetti alla vigilanza ai varchi del Porto di Catania. Questa, segnalava dei problemi con un autotrasportatore.

Senza biglietto, confuso e disorientato, l’uomo pretendeva di salire e imbarcarsi sulla nave diretta a Genova. Dopo un breve scontro verbale tra le parti coinvolte, è stato necessario l’aiuto della volante di polizia che, arrivata sul posto, ha predisposto il test dell’etilometro. Visibilmente sotto effetto di alcool, una volta fatta la verifica non ci sono più stato dubbi: il livello di alcool nel sangue era infatti pari a 2,67 g/l, più di 5 volte superiore a quello consentito dalla norma.

Immediato, a quel punto, il ritiro della patente di guida ed il deferimento all’Autorità Giudiziaria. Per il camion, invece, affidamento ad un altro autista della ditta proprietaria del mezzo. In tale contesto, il Nucleo Radiomobile di Catania continua, senza sosta, attraverso i propri equipaggi sul campo, ad operare un sempre più serrato giro di vite contro il fenomeno della guida in stato di ebbrezza, con il preciso obiettivo di garantire il massimo livello di sicurezza e di incolumità a tutti gli utenti della strada.