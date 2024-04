Scontro sui binari, incidente tra due tram: conducente al Policlinico di Messina

Un ferito dopo il violento impatto al capolinea di Gazzi.

Incidente al capolinea di Gazzi (Messina), dove nella mattinata di venerdì 26 aprile si sono scontrati due tram.

L’episodio è avvenuto poco prima delle 11 e si registra un ferito, uno dei conducenti coinvolti.

Incidente tra tram al capolinea di Gazzi

Rimane ancora da confermare l’esatta dinamica di quanto accaduto. Secondo una prima ricostruzione, il conducente di uno dei due tram avrebbe perso improvvisamente il controllo – per cause da accertare – e avrebbe deviato dai binari, schiantandosi contro l’altro veicolo, fermo. Pare che, fortunatamente, non vi fossero passeggeri a bordo al momento dell’impatto.

Unico ferito in seguito all’incidente uno dei conducenti, trasferito d’urgenza al Policlinico per ricevere le cure del caso. Sono in corso i dovuti accertamenti sulla dinamica del sinistro.

Possibili disagi

A causa dell’incidente che ha coinvolto due tram al capolinea di Gazzi, Atm ha comunicato la sospensione temporanea del servizio tranviario in entrambe le direzioni da Villa Dante a Gazzi. Il provvedimento servirà a permettere i lavori di riparazione.

Messina, 17enne in codice rosso

Un altro incidente ha interessato nelle scorse ore il territorio di Messina. Intorno alle ore 20.00 di giovedì 25 aprile, nella zona industriale della città, si sono scontrate un’auto e una moto. Ad avere la peggio il motociclista, un ragazzo di 17 anni trasportato immediatamente al Pronto Soccorso del Policlinico. Trasferito in ospedale in codice rosso, per fortuna il giovane non sarebbe in pericolo di vita.

Immagine di repertorio