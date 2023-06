Almanacco del 9 giugno: anniversari, giornate mondiali, santo del giorno

Ecco l'almanacco del giorno con santi, anniversari, compleanni e altre ricorrenze da ricordare.

Il 9 giugno è il 160º giorno del calendario gregoriano e mancano 205 giorni alla fine dell’anno: si celebra la Giornata mondiale degli archivi.

Cosa si celebra il 9 giugno

Si celebrano la Giornata internazionale degli archivi e la Giornata mondiale per il triangolo dei coralli a favore della tutela della biodiversità.

Il santo del 9 giugno è San Efrem Siro, teologo, scrittore e santo siro. Anche San Primo viene ricordato in questa giornata.

Compleanni, ricorrenze, anniversari

Sono diversi i nati del 9 giugno, che celebrano il proprio compleanno in questo giorno. Tra loro: Matthew James Bellamy, cantante e musicista inglese; Hoara Borselli, conduttrice televisiva italiana; Patricia Daniels (Cornwell da sposata), scrittrice statunitense; John “Johnny” Depp, attore statunitense; Michael Fox, attore canadese; Milena Gabanelli, giornalista e conduttrice televisiva italiana; Lester “Les” Polfus, chitarrista statunitense; Natalie Hershlag, attrice nota con il nome d’arte Natalie Portman; Debora Salvalaggio, showgirl, modella e attrice italiana; Wesley Sneijder, calciatore olandese; Giuliano Urbani, politico italiano ed ex ministro.

Anniversari di nascita

Edoardo Agnelli, figlio dell’imprenditore Gianni;

Curzio Malaparte (vero nome: Kurt Erich Suckert), scrittore e giornalista italiano.

Anniversari di morte

Paolina Bonaparte, sorella di Napoleone;

Nerone, imperatore romano;

Charles Dickens, scrittore inglese.

Accadde oggi: 9 giugno

68 – Suicidio dell’imperatore Nerone e fine della dinastia Giulio-Claudia.

1448 – Alfonso V raggiunge la maggiore età e ottiene i pieni poteri come re del Portogallo.

1815 – Si conclude il Congresso di Vienna.

1923 – Colpo di Stato militare in Bulgaria.

1934 – Il 9 giugno appare, per la prima volta, Paperino in un cartone animato della Walt Disney: si chiama “The wise little hen” (“La gallinella saggia”).

1936 – Galeazzo Ciano diventa ministro degli affari esteri del Governo Mussolini.

1962 – Fondazione della Repubblica di Tanganica.

1983 – Inizia il secondo mandato del socialista Mário Soares come Primo Ministro del Portogallo.

1999 – Trattato di pace tra la Repubblica Federale di Jugoslavia e la NATO per porre fine alla guerra del Kosovo.

2007 – Visita in Italia del presidente degli Stati Uniti d’America George W. Bush.