Almanacco del 4 gennaio: nel 1968 in radio la prima puntata de La Corrida

Almanacco del giorno del 4 gennaio: gli anniversari, i compleanni, il santo del giorno, ricorrenze e curiosità.

Il 4 gennaio è il 4º giorno del calendario gregoriano e mancano 361 giorni alla fine dell’anno: ecco l’almanacco di oggi con santo del giorno, ricorrenze, anniversari e compleanni da ricordare.

Almanacco 4 gennaio, santo e ricorrenze

Il 4 gennaio la Chiesa Cattolica ricorda Santa Angela da Foligno. Nacque nella cittadina umbra nel 1248. In gioventù si abbandonò alle vanità femminili ma, all’età di 37 anni mutò radicalmente le sue abitudini: provata dal dolore per la perdita del marito e dei figli, a seguito dell’apparizione in sogno di San Francesco, iniziò percorrere la via della perfezione della fede.

Compleanni e anniversari

Sono diversi i nati VIP del 3 gennaio, che nel quarto giorno dell’anno festeggiano quindi il loro compleanno. Tra loro: Louis Braille, inventore dell’alfabeto tattile, Isaac Newton, fisico e matematico inglese al quale si deve la scoperta della gravità, Giovanni Battista Pergolesi, compositore, Michael Stipe, frontman dei REM.

Accadde oggi, 28 dicembre

1717 – Paesi Bassi, Regno di Gran Bretagna e Francia firmano la Triplice alleanza

1847 – Samuel Colt vende il suo primo revolver al governo degli Stati Uniti

1863 – Nasce ad Amburgo la Chiesa neo-apostolica

1884 – A Londra viene fondata la Fabian Society

1896 – Lo Utah diventa il 45º Stato degli USA

1919 – Inizia la Rivolta spartachista

1936 – Billboard Magazine pubblica la sua prima Hit parade

1947 – Il sindacalista Accursio Miraglia viene assassinato da Cosa nostra

1968 – Corrado Mantoni conduce per la prima volta il programma radiofonico La Corrida, trasmesso sulla seconda rete della Rai

1968 – Viene costituita la città di Lamezia Terme, dall’unione amministrativa dei comuni di Nicastro, Sambiase e Sant’Eufemia Lamezia