Almanacco del giorno, 11 settembre: attentato alle Torri Gemelle, golpe militare in Cile

L'11 settembre è il 254º giorno del calendario gregoriano. Si ricordano gli attacchi alle Torri Gemelle, negli Stati Uniti.

Domenica 10 settembre è il 254º giorno del calendario gregoriano (il 255º negli anni bisestili). Mancano 112 giorni alla fine dell’anno.

Cosa si celebra l’11 settembre: santo del giorno

L’11 settembre la Chiesa Cattolica ricorda i Santi Proto e Giacinto. L’esistenza dei due, martiri romani, è storicamente provata dal fatto che nel IV secolo papa Damaso aveva composto un’iscrizione per il loro sepolcro. Si parla invece di leggenda relativamente al racconto della loro vita.

Compleanni e ricorrenze

Sono numerosi i personaggi nati l’11 settembre, tra questi ricordiamo: Brian Russell De Palma è un regista, sceneggiatore e produttore cinematografico statunitense (con origini italiane); Luciana Lamorgese è una dirigente pubblica, prefetta e funzionaria italiana (dal 5 settembre 2019 Ministro dell’interno nel Governo Conte II e dopo nel Governo Draghi); Pupo (pseudonimo di Enzo Ghinazzi) è un cantautore e conduttore televisivo italiano, interprete e autore; Barbara Ricci è un’attrice italiana; Francesco Italia è un politico e attivista (sindaco di Siracusa a partire dal 27 giugno 2018); Dino Giarrusso è uno sceneggiatore, personaggio televisivo, giornalista e politico italiano; Francesco Amato è un regista, sceneggiatore e docente italiano; Kygo (pseudonimo di Kyrre Gørvell-Dahll) è un pianista, disc jockey e produttore discografico norvegese. Matilda De Angelis è un’attrice italiana.

Accadde oggi

9 – Si conclude dopo tre giorni la battaglia della foresta di Teutoburgo, una delle più gravi sconfitte subite dai romani, che bloccò il loro tentativo di espansione in Germania

260 – Dedica dell’Altare di Augusta

831 – Conquista islamica di Palermo

1297 – Battaglia di Stirling Bridge: gli scozzesi di William Wallace sconfiggono gli inglesi

1494 – Varcate le Alpi, Carlo VIII giunge ad Asti, dando inizio all’impresa contro il Regno di Napoli e alle Guerre d’Italia.[1]

1541 – Santiago del Cile viene distrutta da tribù indigene

1599 – A Roma, in piazza Castel Sant’Angelo sono giustiziati Beatrice Cenci, la matrigna Lucrezia Petroni ed il fratello Giacomo per l’omicidio del padre, il conte Francesco Cenci

1609

Viene annunciato un ordine di espulsione contro i musulmani non convertiti di Valencia; sarà l’inizio dell’espulsione di tutti i musulmani della Spagna

Henry Hudson sbarca sull’isola di Manhattan

1683 – Battaglia di Vienna: l’esercito guidato da Giovanni Sobieski prende posizione per la battaglia che il giorno successivo libererà Vienna dall’assedio ottomano

1697 – Battaglia di Zenta: pose fine alla guerra austro-turca (1683–1699) dando origine alla Pace di Carlowitz

1709 – Battaglia di Malplaquet, Gran Bretagna, Paesi Bassi ed Austria sconfiggono la Francia

1714 – Barcellona si arrende alle armate spagnole e francesi, nel corso della guerra di successione spagnola

1776 – La conferenza di pace britannico-americana di Staten Island non riesce a fermare la nascente Rivoluzione americana

1777 – Battaglia di Brandywine

1789 – Alexander Hamilton viene nominato primo Segretario di Stato del Tesoro degli Stati Uniti

1795 – A Crich, in Inghilterra, parte il primo prototipo di tranvia a cavalli, ad opera di Benjamin Outram

1800 – Luisa Sanfelice è giustiziata a Napoli dal re Ferdinando I delle Due Sicilie per i fatti della Repubblica Partenopea

1802 – Fine della Repubblica Subalpina, il Piemonte è annesso all’Impero francese

1814 – Battaglia di Plattsburgh

1847 – La più nota canzone di Stephen Foster, Oh! Susanna, viene eseguita per la prima volta in un saloon di Pittsburgh (Pennsylvania)

1857 – Coloni mormoni e indiani Paiute massacrano 120 pionieri a Mountain Meadows, nello Stato statunitense dello Utah

1858 – George Mary Searle scopre l’asteroide 55 Pandora

1890 – Rivoluzione nel Canton Ticino. Presa del potere da parte dei radicali. I golpisti saranno chiamati “settembristi”

1894 – San Marino adotta l’inno nazionale della Repubblica

1906 – Il Mahatma Gandhi durante una protesta all’Empire Theatre of Varieties di Johannesburg, adotta per la prima volta la sua metodologia della satyagraha, chiamando i suoi compagni a sfidare la nuova legge e a subire le punizioni previste, senza ricorrere alla violenza[2]

1914 – L’Australia invade la Nuova Britannia, sconfiggendo il contingente tedesco ivi presente

1919 – I Marines statunitensi invadono l’Honduras

1921 – Fatty Arbuckle viene arrestato per stupro

1922 – Inizia il Mandato britannico della Palestina

1926 – Fallito tentativo di assassinio di Benito Mussolini da parte dell’anarchico Gino Lucetti

1930 – Si verifica una delle più violente eruzioni dello Stromboli in epoca storica, in grado di causare quattro vittime e la distruzione di alcune case

1931

Salvatore Maranzano viene ucciso dai sicari di Lucky Luciano

a Viareggio si consuma l’efferato omicidio Barsottelli, che ha grande eco nell’opinione pubblica.

1940 – George Stibitz esegue la prima operazione da remoto su un elaboratore

1941 – Inizio degli scavi per la costruzione del Pentagono. La marina militare statunitense riceve l’ordine di attaccare i sottomarini tedeschi

1943

Truppe tedesche occupano la Corsica e il Kosovo-Metohien, inizio della liquidazione del ghetto a Minsk e Lida da parte dei nazisti

Inizia la battaglia di Gorizia tra truppe tedesche occupanti e brigate partigiane italiane e slovene

1944

Il paese di Barcis, in Valcellina, provincia di Pordenone, viene dato alle fiamme dalle truppe tedesche d’occupazione per ritorsione antipartigiana

Le prime truppe dell’esercito statunitense attraversano il confine occidentale della Germania nazista

1946 – Nasce la Società Max Planck per l’Avanzamento delle Scienze

1948 – Henri Queuille diviene primo ministro di Francia

1951 – Florence Chadwick attraversa La Manica a nuoto dall’Inghilterra alla Francia, e diventa la prima donna ad aver compiuto la traversata in entrambe le direzioni

1960 – Si chiude a Roma la XVII Olimpiade

1961 – Su iniziativa di Julian Huxley, viene fondata la World Wildlife Fund (letteralmente “Fondo mondiale per la vita selvatica”), precorritrice dell’ordierna World Wide Fund for Nature (WWF).

1965 – La 1st Cavalry Division arriva in Vietnam

1970 – Un tornado tra Padova e Venezia causa 36 morti e oltre 500 feriti

1971 – Il Bahrein e il Qatar aderiscono alla Lega araba

1972 – Si chiude a Monaco di Baviera la XX Olimpiade

1973 – Cile: il golpe militare di Augusto Pinochet rovescia il governo, il presidente Salvador Allende muore durante le ultime fasi di assalto al palazzo presidenziale

1978 – A Londra viene assassinato lo scrittore e dissidente bulgaro Georgi Markov

1988 – Italia: il team Ferrari ottiene una doppietta al Gran Premio d’Italia, dopo nove anni di mancata vittoria, doppietta dedicata ad Enzo Ferrari scomparso qualche settimana prima: primo Gerhard Berger, secondo Michele Alboreto

1989 – Ungheria: in seguito al picnic paneuropeo dell’agosto precedente, la Cortina di ferro viene aperta ed inizia l’esodo di tedeschi della DDR in Occidente

1990 – Céline Dion pubblica il suo primo album in lingua inglese, intitolato Unison

1992 – La foiba di Basovizza diventa monumento nazionale

1996 – USA: emissione dei francobolli commemorativi di Glenn Miller, Count Basie, Tommy e Jimmy Dorsey, Benny Goodman (serie Big Band Leaders)

1997 – La Scozia vota per ristabilire il proprio parlamento, dopo 290 anni di unione con l’Inghilterra e nel 700º anniversario della battaglia di Stirling Bridge

1998 – Il consigliere indipendente Kenneth Starr invia un rapporto al Congresso degli Stati Uniti d’America, nel quale accusa il presidente Bill Clinton di 11 possibili reati che prevedono l’impeachment

1999 – Pubblicazione nel Regno Unito del primo volume dell’Archivio Mitrokhin

2000 – Attivisti protestano contro il meeting del Forum economico mondiale a Melbourne, Australia

2001 – Attacco terroristico dell’11 settembre 2001: negli Stati Uniti, al dirottamento di tre aerei, segue il crollo delle Torri gemelle a New York e il danneggiamento dell’ala destra del Pentagono, mentre un quarto aereo si schianta in Pennsylvania: le vittime ufficiali saranno quasi 3000.

2003 – Entra in vigore il Protocollo di Cartagena

2011 – 10 anni dopo l’attacco alle Torri Gemelle, viene inaugurato il National September 11 Memorial & Museum, museo dedicato agli attentati al World Trade Center.